Чому ситуація з енергопостачанням у Києві – найскладніша в Україні

Найскладніша ситуація з електропостачанням наразі в столиці України. Через російські обстріли у Києві діють екстрені відключення світла.

Більшість киян не можуть отримати світло у домівках через зруйновані окупантами мережі та вузли. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, пише 24 канал.

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Яка головна проблема з електропостачанням Києва

Попко наголосив, що головною проблемою у Києві є не генерація, а саме доставка живлення споживачам. Пояснив, що кияни не можуть отримати світло через зруйновані загарбниками мережі та вузли.

Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати. Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час,

– зазначив очільник КМВА.

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У Києві зруйновані 60% трансформаторів

20 грудня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Києві зруйновані 60% трансформаторів. Деякі райони отримуюють світло близько 5 годин на добу. Є й ті, хто з електроенергією 2 – 3 години. Водночас дехто після російських обстрілів без світла взагалі.

Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися,

– наголосив Коваленко.

Також він пояснив, що лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів. "Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", підкреслив генеральний директор YASNO.

Коваленко зазначив ,що наразі енергетики працюють над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання. Коли схема запрацює і ремонтні роботи завершаться, ситуація покращиться.