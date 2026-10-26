"Між брехнею та реальністю": військовий пояснив істерику Соловйова через "Вівальді"

Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив у скруту через наслідки операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. У ЗСУ пояснили, чому рупори Кремля змушені маневрувати між брехнею командування РФ та реальністю.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Чому пропагандисти змушені казати частину правди

За його словами, офіційні доповіді начальника Генштабу РФ Герасимова щодо Лиманського напрямку повністю суперечать дійсності, через що пропагандист змушений зважати на настрої Z-воєнкорів. Оскільки Соловйов регулярно виїжджає на фронт, він не може абсолютно сліпо йти у фарватері фейків Кремля, аби зберігати бодай мінімальний вплив.

За словами військового, частину маневру для критики бездарності командування росіянам надає ФСБ. Це робиться для того, щоб контролювати протестний електорат та збирати інформацію про невдоволених усередині країни.

Якщо росіяни абсолютно зневіряться в їхній пропаганді, вони будуть шукати джерела правди на інших каналах – українських чи європейських, де є реальна правда,

– наголосив Іван Тимочко.

Військовий підкреслив, що навіть поодинокі згадки правди пропагандисти використовують лише для того, щоб підмішувати до них ще більші обсяги вигаданої брехні.

Соловйов змушений маневрувати між офіційною «красивою» картинкою від Генштабу РФ та реальністю, яку він бачить через контакти з російськими воєнкорами.

Експерт наголошує, що не варто сприймати ці випади як ознаку того, що Соловйов став «правдорубом» – це лише частина пропагандистської стратегії

Раніше ми писали, як українські захисники під час операції "Вівальді" зірвали плани окупантів щодо лобового штурму Слов'янська та Краматорська, завдавши ворогу значних втрат. Під час операції "Вівальді" втрати російських військ перевищили 8 тисяч убитими та пораненими. Ще 270 російських військових потрапили в полон, серед них понад 20 офіцерів.