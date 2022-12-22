Обставини з лютого не змінилися: чому США визнають Росію агресором, а не терористом

Конгрес може визнати Росію державою-агресоркою, але не державою, яка спонсорує тероризм. У Республіканській партії назвали цей крок половинчастим.

Про це для 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він сказав, що коментар Республіканської партії є політичним піаром, і сам законопроєкт може стати профанацією.

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"Росія апріорі країна-агресорка. Вона розпочала військову агресію. Статус агресора Росії надали всі цивілізовані країни. Статус країни-спонсорки тероризму є легітимним правовим інструментом, який використовують США, має певні правові наслідки", – сказав політолог.

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США мають відносини з Росією

За словами Вігірінського, наслідки рішення щодо країни-спонсорки тероризму не є такими, що можуть обмежити США в іншій формі комунікації з Росією. Вони можуть його просто або застосувати, або ні.

Політолог зазначив, що коли країна має статус спонсорки тероризму, то з нею одразу припиняють всі дипломатичні відносини. Він наголосив, що це абсолютна санкція чи наслідок, але законопроєкт у США не міститиме таких висновків.

У США такого заходу правового характеру не застосовують, бо ключова обставина – це продовження ведення комунікації з Росією щодо скорочення ядерних озброєнь, зменшенням напруги у глобальній безпеці й підтримка економічних відносин у частині критичних сировинних товарів. Ці обставини нікуди не зникли, – пояснив Вігірінський.