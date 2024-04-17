Єдина причина, чому США по-різному допомагають Україні та Ізраїлю

Спостерігаю за дискусією у нас на тему "Чому США Україні допомагають так, а Ізраїлю по-іншому". Це дискусія на лінії "цінності vs реальна політика" або "свої (Ізраїль)/чужі (Україна)".

Різні види допомоги

Для чого ускладнювати, коли на все можна глянути через призму ядерної зброї?

Читайте також Африка або Україна: Росія ризикує втратити зону впливу, продовжуючи війну

У США геть різні ситуації щодо Україна – Московія та Ізраїль – Іран через те що з одного боку агресор із ядерною зброєю, а з іншого – партнер із ядерною зброєю. І там, і там треба шукати оптимум як допомагати.

Однак у нашому випадку треба допомагати так, щоб перекласти відповідальність за можливе порушення ядерного табу на Московію. А в випадку Ізраїлю допомагати так, щоб зупинити виток ескалації, який гіпотетично може привести до порушення ядерного табу партнером.

Перше змушує до обережності (на жаль, з усіма негативними наслідками для нас), а друге змушує до більшого залучення від самого початку.

Загалом це гарний приклад, коли обравши неправильну рамку – у цьому випадку "цінності vs реальна політика" або "свої/чужі", можна дуже віддалитися від пояснення динаміки справ. Завдання ж науки це пояснювати так, як є, при мінімуму ресурсів.

Зауважу, я не виправдовую підхід США щодо нас. Мені він бридкий. Я радше пояснюю чого все так, а не інакше.