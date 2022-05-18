Чому став можливим новий геноцид українців

18 травня 1944 року сталінська імперія зла провела насильницьке переміщення корінного народу Криму. Це призвело до загибелі багатьох тисяч і тисяч людей – жінок, дітей, людей похилого віку.

Геноцид

Лише за кілька тижнів депортації людей у ​​вагонах для худоби до місць спецпоселень кількість жертв склала близько 10 тисяч осіб. Людям не вистачало їжі та води.

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Щоранку співробітники НКВС відмикали вагон і просто викидали трупи загиблих у двері вагона на землю.

Нелюдські умови, рабська праця та голод у перші роки депортації забрали життя ще десятків тисяч людей.

Загалом унаслідок депортації загинула майже половина кримськотатарського народу.

Це і є геноцид за національною та етнічною ознакою.

Винні не покарані

Нам кажуть, часи змінилися.

Але чи було покаяння? Чи було осуд цього акту геноциду? Чи сталося усвідомлення злочинності рішень, ухвалених тоталітарним сталінським режимом?

Ні, ніякого покаяння спадкоємців імперії не сталося. Жодного засудження цього жахливого злочину своїх попередників пострадянська Росія не справила. Жодних висновків російське населення так і не зробило.

Безкарність породжує новий геноцид

Навпаки, імперськість, неосталінізм, гординя і зневага до всього людського – все це десятиліттями випещувалося в росіянах путінським режимом, що є явною інкарнацією та прямим ідейним спадкоємцем вусатого покидька.

Незалежно від мови, символіки чи кольорів прапора тоталітаризм однаково жорстоко знищує життя, наповнюючи свою сутність свіжою людською кров'ю.

Неможливо було уявити, що в наш час можливий геноцид за національним та етнічним принципом, як це було можливо у 1944 році щодо кримських татар.

Але прямо на наших очах розгортається трагедія геноциду українського народу – злочину, скоєного в Кремлі тираном, який відродив усе найгірше, що було в сталінізмі.

Ми бачимо сотні та тисячі загиблих, ми бачимо мертвих українських дітей. Ми бачимо Бучу, Маріуполь та багато інших українських міст, де знову повторюються жахливі злочини російської імперії.

І багато в чому це стало можливим тому, що уроки історії, написані кров'ю тисяч і тисяч людей, виявилися не вивченими російським суспільством. Тому що імперія, як той кровожерливий звір, що скуштував людську кров, вимагає все нових і нових жертв.

Ми пам'ятаємо

У цей день ми сумуємо разом з усім кримськотатарським народом, поминаючи тихою молитвою кожну людську душу, занапащену імперією. Ми пам'ятаємо, що сталося і ми обов'язково передамо цю пам'ять нашим дітям.

Але ми також можемо і повинні об'єднати наші зусилля, щоб подібні жахливі злочини більше ніколи не відбувалися. Ми повинні зупинити цей маховик насильства, ми повинні зупинити імперію зла. Ми повинні привести до відповідальності всіх, хто творить ці злочини.

Тому що мовчання та бездіяльність рівносильні співучасті.

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