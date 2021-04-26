Деякі церкви не визнають реальності, але скоро вони визнають Томос, – Епіфаній про РПЦ

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Глава Православної церкви України Епіфаній заявив, що приналежність українських церков до РПЦ суперечить рішенню Вселенського патріарха. На його думку, невдовзі ці церкви визнають Томос.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Митрополит підкреслив, що останнім часом призупинився перехід парафій до ПЦУ, але наголошує: суть цього питання потрібно розуміти краще.

До слова Страх – це всього лише інструмент, яким агресор хоче нас підкорити, – Епіфаній

Можливо, ми навіть говоримо неправильно про переходи. Чому? Бо, згідно з Томосом, згідно з роз'ясненнями патріарха Варфоломія, всі православні парафії в Україні належать ПЦУ,
– наголосив Епіфаній.

Він зауважив, що в Україні існує такий собі "канонічний колапс". А деякі церкви банально не визнають реальності.

"Поступово, я думаю, вони приєднаються до визнання Томосу. Це не перехід, тому що вони реально перебувають в Україні. І, згідно з тими рішеннями, які були схвалені Вселенським патріархатом, всі вони відносяться до ПЦУ", – зазначив митрополит.

Водночас він запевнив, що рішення окремих парафій належати до Російської православної церкви в Україні є канонічно неправильним.

Більше про створення ПЦУ:

  • На початку 2019 року Вселенський патріарх надав Томос про автокефалію Православній церкві України.
  • Перед цим 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор, який зібрав представників УПЦ КП, УПЦ МП й Автокефальної православної церкви.
  • На об'єднавчому соборі схвалено рішення про обрання Епіфанія першим очільником новоствореної Православної церкви.
  • За весь час існування до неї приєдналися понад 700 парафій Української православної церкви (Московського патріархату).