Деякі церкви не визнають реальності, але скоро вони визнають Томос, – Епіфаній про РПЦ

Глава Православної церкви України Епіфаній заявив, що приналежність українських церков до РПЦ суперечить рішенню Вселенського патріарха. На його думку, невдовзі ці церкви визнають Томос.

Митрополит підкреслив, що останнім часом призупинився перехід парафій до ПЦУ, але наголошує: суть цього питання потрібно розуміти краще.

До слова Страх – це всього лише інструмент, яким агресор хоче нас підкорити, – Епіфаній

Можливо, ми навіть говоримо неправильно про переходи. Чому? Бо, згідно з Томосом, згідно з роз'ясненнями патріарха Варфоломія, всі православні парафії в Україні належать ПЦУ,

– наголосив Епіфаній.

Він зауважив, що в Україні існує такий собі "канонічний колапс". А деякі церкви банально не визнають реальності.

"Поступово, я думаю, вони приєднаються до визнання Томосу. Це не перехід, тому що вони реально перебувають в Україні. І, згідно з тими рішеннями, які були схвалені Вселенським патріархатом, всі вони відносяться до ПЦУ", – зазначив митрополит.

Водночас він запевнив, що рішення окремих парафій належати до Російської православної церкви в Україні є канонічно неправильним.

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