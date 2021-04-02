Олія в Україні подорожчала: чому ціна на продукт продовжує зростати

Ціна на соняшникову олію в Україні б'є рекорди. У порівнянні з цінами за 2020 рік, її вартість зросла майже удвічі.

На сьогодні пляшка об'ємом менше за 1 літр коштує 50 – 60 гривень. Таке зростання є передбачуваним, враховуючи неврожай соняшнику в Україні торік, відповідно, нестачі сировини для забезпечення внутрішніх потреб.

Зверніть увагу Пшениця, олія та папір: уряд України заборонив імпорт з Росії низки товарів

Найдорожчий продовольчий продукт у 2020 році

Україна одночасно із цінами також продовжує стрімко нарощувати експорт зернових олійних культур та соняшникової олії. Це також неабияк впливає на ціни.

Через зростання цін на зарубіжних ринках зросли ціні і на внутрішніх ринках. Адже виробникам вигідніше продавати за кордон вищими цінами,

– розповів директор інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Продукт дорожчає у всіх державах, не тільки в Україні. Рослинні олії у світі стали найдорожчим продовольчим товаром за 2020 рік.

На вартість олії вплинула пандемія

На високу вартість олії вплинуло збільшення вартості сировини та ажіотаж через пандемію. Пандемія COVID-19 внесла корективи у формування цін на продукти.

Чому подорожчала олія: дивіться сюжет 24 каналу

Зокрема через карантинні обмеження заробітчани не доїхали до місць роботи та й самі робочі місця у світі значно скоротили. В Україні одним із факторів впливу стало:

підвищення мінімальної зарплати;

вартість комунальних послуг, які вкладають у ціну готового продукту.

"В січні на 22% піднялась мінімалка. В лютому олія пішла з розрахунку нових зарплат, що вкладені у вартість олії, яка є енергоносієм", – зауважив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Цікаво Чим дешево і корисно замінити дорогі продукти: рекомендації дієтологині

Податок на додану вартість

За оцінками експертів, наразі внутрішній ринок України споживає за рік приблизно 500 тисяч тонн соняшникової олії, а експортується – мільйонами. На ціни в магазинах всередині країни також впливає і податок на додану вартість. Через нього в деяких країнах Європи українські продукти бувають дешевшими, ніж у нас.



Ціна на олію продовжує зростати / Фото iStock

За словами Пендзина, у Європі податок на додану вартість харчових продуктів становить 5 – 7%. В Україні на всі товари споживач сплачує 20% . Це призводить до того, що, наприклад, в Іспанії українська олія дешевша, ніж в Україні.

Особливо впливає на ціну ринок Китаю, який демонструє високі темпи зростання імпорту соняшникової олії.

Ціна на олію продовжує зростати

У 2020 році Україна експортувала понад мільйон тонн соняшникової олії в Китай. Це – на 45% більше за показник попереднього року.

Ціна на соняшник продовжує зростати. З початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в 3,5 раза. Наразі вже на зовнішні ринки відвантажили понад 30 тисяч тонн насіння. Це впливатиме на ціни олії на полицях супермаркетів і найближчим часом.

Ланцюжок ринкової природи, вочевидь, потягне за подорожчанням соняшникової олії, ще й підняття цін на хліб, кондитерські вироби, майонези, соуси, спреди тощо.

Читайте також Польща увійшла у трійку найбільших торгових партнерів України: Росія пасе задніх

Торік Україна стала головним експортером соняшникової олії у світі. Загалом експорт олії досяг рекордної позначки майже 7 мільйонів тонн – це на 10%, більше ніж роком раніше.