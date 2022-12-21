"Не її війна": Орбан виступив з серією заяв та вирішив пояснити, чому не надає Україні зброю

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів пресконференцію за підсумками року. Глава угорського уряду не оминув теми війни в Україні, але політик недвозначно дав зрозуміти, що вважає її "протистоянням США та Росії".

Прем'єр-міністр Угорщини каже, що потрібно досягти припинення вогню в Україні. Однак після цього, за його словами, мають початися переговори США та Росії. Вочевидь, Віктор Орбан вважає, що Кремль веде жорстоку війну в Україні нібито не проти нашої держави.

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Що там знову заявляє Орбан

Варто відзначити, що Віктор Орбан каже, що вищезгадані "переговори США та Росії" повинні відбуватися за умови збереження територіальної цілісності України. Прем'єр-міністр Угорщини каже, що територіальна цілісність України передбачає контроль над кордонами 1991 року.

Однак щодо військової допомоги у Будапешті зовсім інша позиція. Орбан каже, що Угорщина не надає нам військову допомогу, тому що глава уряду "не вірить у неї" й зараз триває нібито "не війна України", хоча зараз наша держава виборює свою свободу, яку в нас намагаються забрати.

Ми хотіли б, щоб переговори між сторонами, що воюють, відбулися якнайшвидше,

– сказав Орбан.

А ще прем'єр-міністр Угорщини каже, що не планує відвідувати Україну в 2023 році.

Орбан виступає проти санкцій ЄС

Угорщина часто створює перешкоди колективним рішенням ЄС щодо України, зокрема й ті, які стосуються санкцій проти Росії. Свою позицію Віктор Орбан аргументує це тим, що санкції ЄС проти Росії нібито провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією.

Тому Угорщина блокувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії, однак, як і у випадку з попередніми пакетами, змінила свою позицію та все ж підтримала новий пакет обмежень, в якому Євросоюз ввів санкції проти російської армії, всіх партій Держдуми, неонацистських організацій, кількох членів уряду Росії, родин наближених до Кремля бізнесменів та пропагандистів.