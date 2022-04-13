Чому Україна не хоче гостювання президента Штайнмаєра

Побачив у новинах, що Президент України не бажає зустрічатись із Президентом Німеччини. А у стрічці промайнуло вже кілька постів з ниттям на тему, мовляв, не треба так, людина покаялася, це символічний момент та інша маячня.

Друзі, чого ви? Я не знаю, чи це правда, що Штайнмаєру відмовили. Якщо правда – це дуже вірне рішення.

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Нам не потрібний пустий символізм

Це сигнал, що нам не потрібні пусті символи. Їм потрібні – нам ні. У нас люди вмирають.

Символічний приїзд і демонстрація солідарності були актуальними у жовтні 2021 року. Все змінилося.

Наразі потрібні дуже швидкі дії. Не можна дозволити втягнути нас у цей безплідний символізм.

Нова етика

Нам не потрібен приїзд Штайнмаєра до Бучі. Нам потрібне розслідування, яке визнає світ. Це дуже прикладне завдання. Де тут Штайнмаєр? Є конкретика?

Дуже символічна річ – танк "Леопард 1". "Леопард 2" – суперсимволічна та солідарна. Flugabwehrkanonenpanzer "Гепард" – символічна штука. Гаубиці є дуже символічними.

Символічно, якби федеральний президент особисто забезпечив гуманітарний коридор до Маріуполя. Хоч би для поранених. Адже він має великий вплив у Росії. Як не може? Ми віримо у нього!

Потрібно те, що працює на перемогу. А не виглядає таким, що працює на перемогу.

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