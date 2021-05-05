У ДПСУ пояснили, чому Україна не збиває російські вертольоти, які порушили кордон

Вертоліт Росії раніше порушив повітряний простір України. У Державній прикордонній службі пояснили, чому Україна не збиває російські вертольоти-порушники.

Глава ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв'ю виданню нагадав, що у березні російський вертоліт залетів на територію України на відстань приблизно 50 метрів.

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Україна не збиває вертольоти-порушники: причина

На українській землі ворожий вертоліт перебував менше однієї хвилини.

Для того, щоб збити вертоліт, потрібен переносний зенітно-ракетний комплекс. У нас не всі прикордонні наряди мають на озброєнні переносний ЗРК,

– заявив Дейнеко.

Крім того, за словами глави ДПСУ, кордон між Україною з Росією не демаркований.

"А якщо наш військовослужбовець помилився? Адже це цілком можливо, так? Тому що є людський фактор і межа, нагадаю, не демаркована. А це могло бути провокацією, щоб почати війну", – наголосив він.

Дейнеко додав, що прикордонники мають дуже виважено ставитися до всіх своїх дій, адже потім потрібно буде нести за них відповідальність.

Порушення російським гелікоптером українського простору: коротко