Основні враження були влітку 2014 року, – Залужний розповів, як вистояв рік війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вкотре наголосив, що війна з Росією розпочалась у 2014 році. За його словами, саме події того періоду справили на нього найбільше враження за весь час протистояння з ворогом.

У п'ятницю, 12 травня, вийшов проєкт журналіста Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Генерал", у якому головним героєм був генерал Валерій Залужний. Про те як військовий прокоментував сприйняття війни з агресором, інформує 24 Канал.

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Підготовка тривала 8 років

Як зазначив Залужний, у своєму кабінеті він буває дуже рідко. Однак від 24 лютого 2022 року тут нічого не змінилося – навіть запах той самий.

Водночас його дещо збентежило питання стосовно того, як вистояла наша держава після початку великого вторгнення, адже ще з 2014 року було зрозуміло, що таке Росія.

Якщо відповідати на питання, як ми вистояли… То для мене як для військового це питання досить незвичне. Мабуть, навіть трошки неприємне. Чому? Тому що принаймні я про це дуже часто казав у своїх нечисленних інтерв'ю. Про те що основні враження для мене були влітку 2014-ого року. Саме тоді розпочалась війна особисто для мене. І саме тоді війна розпочалася для кадрових військових, але вона для нас тривала 8 років,

– констатував генерал.

Окрім того, він декілька разів наголосив на тому, що "8 років ми це робили" – воювали та морально готувалися до того, щоб ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться.

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