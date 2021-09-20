Бідність та постійна "війна": як розрив у зарплаті впливає на життя жінок

Згідно з даними Держстату, у 2020-му середні зарплати жінок в Україні були на 18,6% меншими, ніж зарплати чоловіків.

Проблема гендерного розриву в заробітній платі актуальна і досі, погоджується Ганна Герасименко, аналітикиня з гендерно чутливих реформ ООН Жінки.

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Декілька років тому Світовий економічний форум оприлюднив прогноз, згідно з яким жінки досягнуть рівності з чоловіками в оплаті праці лише через 250 років. І це за умови збереження існуючих тенденцій. Ганна Герасименко аналітикиня з гендерно чутливих реформ ООН Жінки

Сегрегація ринку праці

За її словами, гендерний розрив в оплаті праці в Україні наближається до рівня деяких країн Центральної та Східної Європи, але все одно помітно вище, ніж у більшості розвинених країн. Гендерна сегрегація ринку праці спостерігається між різними секторами економіки або професійними групами, а також між посадами різного рівня, підкреслює експертка.

Скорочення гендерного розриву в оплаті праці має бути пріоритетом державної політики, бо це вагома соціальна проблема. Розрив у зарплаті призводитиме до відмінностей у рівні майбутнього пенсійного забезпечення, а отже – зростання ризиків бідності серед жінок літнього віку,

– підкреслює вона.

У 2021 році в Україні 40% чоловіків і 37% жінок вважають, що чоловіки мають працювати на високооплачуваній роботі, щоб утримувати родину – і тому їм не підходять низькооплачувані. На думку аналітикині, це зумовлено впливом усталених у суспільстві уявлень щодо розподілу соціальних ролей жінок і чоловіків.

Ганна Герасименко: "Розрив у зарплаті призводитиме до відмінностей у рівні майбутнього пенсійного забезпечення" / Фото Pixabay

Саме тому Герасименко закликає представників громадськості долучитися до розробки Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року. Проєкти документів можна продивитися на сайті Мінекономіки.

"Викривлена ментальність"

Якщо відкривається вакансія члена правління, то на неї завжди подається більше чоловіків. Та й жінки просять менше. Якщо чоловік вимагатиме десять тисяч доларів, то жінку влаштує й вісімдесят тисяч гривень. Тетяна Острікова членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк"

За даними Держстату, на початку 2021 року жінки очолювали лише 25% приватних і 13% держпідприємств. На думку Острікової, жінки самі себе знецінюють і у результаті отримують меншу зарплату та менш привабливу посаду.

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"Ну, вона ж жінка. У неї є чоловік, який теж заробляє", – цитує експертка колег-бізнесменів. Вона вважає, що у цьому винна, зокрема "стара викривлена ментальність".

Жінки часто применшують свій потенціал, досвід, можливості. Вони думають: "Краще працювати бухгалтером, а не спробувати отримати посаду фінансового директора. Не висовуватися, тут сидіти спокійніше,

– пояснює членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк".

Гендерно нейтральний підхід до роботи

Тетяна Острікова: "Необхідно запровадити прозорість в процесах просування, визначення оплати праці та нагороди" / Фото Pixabay

Вона просить керівництва українських компаній та підприємств звернути увагу на рекомендації урядового Офісу з питань рівності у Великобританії. По-перше, жінок обов’язково потрібно включати до короткого списку людей, які претендують на посаду. По-друге, краще кандидатам надавати однакові тестові завдання, аніж тільки проводити співбесіду.

Необхідно запровадити прозорість в процесах просування, визначення оплати праці та нагороди. Прозорість полягає у відкритості щодо розміру зарплат, політики та критеріїв ухвалення рішень,

– підкреслює вона.

Водночас на думку Герасименко, ефективним інструментом скорочення гендерного розриву є підвищення рівня мінімальної зарплати, оскільки жінки частіше зайняті в професіях з нижчим рівнем оплати праці.

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Потрібно руйнувати стереотипи, що чоловік – завжди "годувальник", а жінка – "берегиня вогнища", вважає Острікова. "Якщо жінки все ж бажають сидіти з дітьми, то треба запровадити гнучкий графік. Це дозволить їм поєднувати домашні обов’язки з роботою", – каже експертка.

Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" радить жінкам не знецінювати себе та не применшувати свій потенціал.

Подивіться на чоловіків. Їх ніщо не стримує. Вони лізуть наверх і все. Тому не применшуйте свої можливості та рухайтесь уперед!

– резюмує Острікова.

Відповідальність на всіх рівнях

Жінки ухвалюють ефективні та відповідальні рішення на усіх рівнях – не тільки у соціальному чи суспільному напрямах, запевнила Олена Кондратюк, заступниця голови ВРУ, під час П’ятого Українського Жіночого Конгресу.

Необхідно добиватися більшої участі жінок у керівництві комерційних компаній, в управлінні та наглядових радах великих державних підприємств. Особливу вагу слід звернути на роботу жінок-підприємниць, які прийняли виклик непростих умов пандемії COVID-19. Олена Кондратюк заступниця голови ВРУ

На Конгресі виступила й Олена Зеленська, перша леді України. На її думку, "рівність – це не лише про рівні права, це ще й про рівні можливості та доступ для кожного члена суспільства до будь-якого суспільного простору".