Ситуація перейшла критичну межу: політолог закликав шукати заміну Starlink

Українські військові 13 листопада фіксують перебої в роботі Starlink на фронті. Держава має терміново створити власну систему зв'язку, щоб усунути залежність від рішень Ілона Маска.

Політолог Віктор Таран під час ефіру 24 Каналу заявив, що нинішні проблеми зі зв'язком вимагають невідкладних рішень. За його словами, монопольне становище американського мільярдера шкодить не лише Україні, а й створює серйозні ризики для збройних сил США та безпеки армій НАТО.

Чому монополія Маска загрожує обороні

Експерт зазначив, що Ілон Маск, користуючись монополією, раніше навіть погрожував відключити Starlink для американського війська, якщо на нього тиснутимуть через збитковість системи.

Зараз 105 конгресменів від обох ключових партій США вимагають офіційного звіту щодо роботи мережі від Пентагону та керівництва компанії. Якщо виникне пряма загроза національній безпеці, американська влада в майбутньому цілком може націоналізувати мережу для оборонних завдань.

Європейські союзники вчасно та справно сплачують чинні контракти за Starlink для ЗСУ, тому будь-які збої – це пряме порушення зобов'язань, а не питання благодійності. Водночас судові позови та розгляд скарг затягнуться на місяці, що абсолютно неприпустимо для лінії фронту.

Ми не можемо бути постійно залежними від волі кількох людей, які перебувають в Америці. Монополія Ілона Маска вже несе проблеми не тільки для України, але й для безпеки армії НАТО та самих США,

– наголосив Віктор Таран.

Віктор Таран про Starlink та створення власних супутникових систем: відео

Власні супутники та гонка озброєнь

Також політолог звернув увагу на закупівлі для оборонного сектору: понад рік тому Україна потрапила у технологічну пастку, обравши дешеві безпілотники, повністю зав'язані на Starlink, і відкинувши дорожчі незалежні рішення.

Єдиним виходом із глухого кута залишається запуск власної орбітальної мережі, і Київ уже почав цей шлях разом із Данією, здійснивши успішний запуск супутників, а далі планує залучати Велику Британію, Францію та Німеччину.

Тим часом Росія активно формує власне низькоорбітальне угруповання "Рассвет". Попри залежність від іноземних деталей та технічні збої, ворог уже вивів на орбіту близько 32 працюючих апаратів і не припиняє регулярних запусків.

Нам треба не радіти чужим неуспіхам або тому, що у росіян з 20 супутників виходить 16, а концентруватися на власних успіхах і розвивати власні технології,

– підсумував експерт.

Раніше військовий експерт Іван Киричевський пояснював, що Сили оборони не можуть відмовитися від системи Starlink навіть після появи вітчизняних супутників через необхідність дублювання каналів зв'язку.

Водночас Олександр Мусієнко наголошував, що раптові обмеження швидкісного зв'язку Starshield б'ють по роботі українських дронів-перехоплювачів і гелікоптерів ППО.