Як відсутність верховенства права впливає на економічну ситуацію в Україні?

Які країни успішні у світі? Ті, де діють закони. Де люди грають за правилами. Без цього успіх в принципі неможливий. Сильні інститути й верховенство право необхідна умова для динамічного розвитку. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Що називали інвестори основною проблемою перед війною, чому не інвестували в Україну? Верховенство права. Коли немає правил, ти не можеш розрахувати доцільність інвестицій. Занадто велика невизначеність. І ти не інвестуєш.

А немає інвестицій – немає економічного зростання. Все просто. Наша бідність – а ми досі лишаємось найбіднішою країною в Європі – є результатом того, що ми не любимо грати за правилами, не виконуємо домовленості й не встановили в країні верховенство права.

Це не тільки про прокурорів і СБУшників, які кошмарять бізнес. В Україні в принципі не люблять грати за правилами. Навіть на побутовому рівні. Для цього треба просто побачити, що відбувається на дорогах країни. Причому кожного разу у кожного водія є дуже вагома причина, чому саме зараз він має право порушити правила. І якщо цей конкретний водій може виграти (а може, звісно, поїхати в лікарню чи на кладовище), то всі учасники дорожнього руху програють.

Так і в масштабі країни. Завжди можна пояснити собі, чому саме зараз саме ти маєш право порушити правила. І ти навіть можеш від цього виграти, але всі разом програють.

Доки українці будуть бідними?

Який ще один додатковий побічний ефект? Відсутність довіри. В українському суспільстві дуже низький рівень довіри один до одного. Але якщо немає практики виконання домовленостей, то звідки ж цій довірі взятися? А довіра дуже важлива у сучасному горизонтальному світі. Та й вертикальному також.

Навіть вартість грошей для вас залежить від того, як сильно вам довіряють. Витрати на будь-яку угоду неймовірно зростають, коли у тебе проблеми з довірою до контрпартнера. Або угода не укладається в принципі.

Якщо ми подивимось на найуспішніші країни в сучасному світі, то і вони самі по собі можуть залучати гроші дуже дешево. Довіра всередині суспільства там дуже висока. Співпраця всередині суспільства повністю залежить від того, наскільки люди можуть довіряти один одному. І не в моменти емоційного піка, як було на Майдані чи на початку повномасштабного вторгнення, а в моменти рутинного життя. Звичайної буденності.

Практика виконання і невиконання домовленостей не має залежати від того, подобаються нам ті, з ким укладені домовленості, чи ні. Не може бути такого, що "він краде" чи "він неприємний тип", і тому я порушу свою домовленість з ним. Ні. Ми або йдемо на домовленість, або ні.

Якщо людина чи компанія нам не подобаються настільки, що ми не хочемо виконувати домовленість з ними, то ми просто не йдемо на угоду. Не тиснемо конкретну руку. Якщо ж ми потисли руку, то далі ми маємо виконувати взяті на себе забов'язання. Це вже не про них – це вже про нас.

Завжди можна знайти виправдання, чому ти не виконуєш домовленість. Завжди можна пояснити: "Він і так багатий, мені ці гроші потрібніші". Але так не працює. Так не буде довіри.

Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні. Яскраві, самобутні, гостинні, героїчні. І ще ми добре співаємо. Але бідні.

Тому основний суспільний інтерес для України – це навчитись, нарешті, грати за правилами.