Звідти навіть неможливо виїхати: як росіяни ускладнюють життя людям на Запоріжжі

Російські військові чинять шалений тиск щодо мирних жителів на тимчасово окупованій території, зокрема Запорізької області. Ускладнюють виїзд, змушують брати російські паспорти та приховано мобілізовують чоловіків.

Журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в етері 24 Каналу поділилася рекомендаціями, як діяти людям в окупації. Зазначимо, нещодавно віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук звернулася до українців на окупованих територіях.

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Чому складно виїхати з ТОТ

За словами Аліси Сисоєвої, з тимчасово окупованої частини Запоріжжя вкрай складно виїхати, і не через закриття пункту пропуску у Василівці. Люди, які мали змогу покинути ТОТ, виїжджали через треті країни, проводячи по декілька діб у дорозі.

Найстрашніша проблема для людей, які хочуть виїхати – фільтрація. Потрібно пройти кільканадцять блокпостів, на яких росіяни повністю обшукують українців. Зокрема, дивляться на наявність татуювань.

Також заглядають в телефони. Причиною для того, аби цивільний відправився у підвал, може бути не тільки коментар у соцмережах, а зв'язки з родичами на вільній території та фотографії. До того ж мовиться про знімки, які були зроблені до повномасштабного вторгнення, де людина стоїть з українським прапором на своїй же землі.

Чи торкнеться російська мобілізація окуповану територію

Російський диктатор Владімір Путін оголосив про черговий призов до російської армії. Він не певен, що це не торкнеться людей на тимчасово окупованій території.

Прихована ж мобілізація триває уже 2 роки. Усі чоловіки, які там проживають мають оновити дані у так званих "військових столах". Тож, на жаль, ситуація надзвичайно важка.

Рекомендації українцям на ТОТ

Найголовніша порада – усіма силами намагатися зберегти своє життя, сказала депутатка Запорізької райради. Не варто відверто розпочинати конфлікти з озброєними росіянами. Оскільки закон на окупованій території не діє.

Часто ворог примусово змушує брати російські паспорти, стверджуючи, що у разі відмови не приїде швидка або не госпіталізують до лікарні. Якщо на кону стоїть життя з ворожою ганчіркою або смерть, то все-таки потрібно обирати перший варіант.

Також не співпрацювати з ворогом, не йти на їхні керівні посади. Важко роздавати поради, коли не перебуваєш в окупації. Але, як на мене, головне – вірити, що Збройні Сили усе звільнять; не слухати російське телебачення; не вірити пропаганді. Знати, що Бердянськ, Мелітополь та інші окуповані населені пункти – це Україна,

– зазначила Аліса Сисоєва.