Чому Україну знову хочуть посадити за стіл перемовин: Ступак назвав головну причину

На Заході знову заговорили про переговорний процес між Україною та Росією. Наша позиція незмінна: сідати за стіл перемовин можна лише у разі відновлення територіальної цілісності нашої країни в кордонах 1991 року.

Так, сьогодні в Україні триває війна. Однак для країн західного світу це – проблема, і вони розмірковують над тим, як можна її вирішити. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Заходу потрібно припинити війну

Один зі шляхів вирішення проблеми – це переговори. "Щоб не просто наші війська фізично дотискали росіян до кордонів а, можливо, вже є певне надбання, тож давайте сідати за стіл переговорів. І росіяни такі: "Ну добре, ваша взяла, ми виходимо". Європейці такі: "Фух, більше не треба давати стільки грошей", – відзначив Ступак.

Не варто забувати, акцентує він, що західні партнери підтримують нашу економіку, щомісячно вливаючи в неї мільярди доларів та євро. Це гроші, які вони забирають зі своїх країн, зі своєї економіки. Це податки, які сплачують їхні громадяни, їхні підприємства. Безумовно, керівники країн відстежують певну напругу у суспільстві.

Я не кажу, що вони не підтримують Україну. Підтримувати – підтримують. Але з іншого боку вже підпирає: "Може, вже закінчиться ця війна? Може, вже досить? Може, можна якось вирішити?",

– відзначає експерт Українського інституту майбутнього.

Ось вони й пропонують такий варіант. Можливо, ми сядемо за стіл перемовин і, як казав президент Зеленський, десь посередині домовимося. Вони дуже обережно нас підводять до того, що ми не лише у військовому плані відтискаємо росіян, а, може, спрацює якась дипломатія ще.

У своїх рожевих фантазіях росіяни мріють дійти до Ла-Манша. Вони ще не зрозуміли, що далі Бахмута вони вже не вийдуть ніколи. Безперспективно. Навіть якщо там буде тотальна мобілізація — чи "могилізація",

– стверджує Ступак.

На думку ексспівробітника СБУ, росіяни ще не дозріли. Так, виходить Марія Захарова і каже: "Ми відкриті до перемовин, але на умовах Росії". Наразі є багато вже повідомлень про те, що росіяни погоджуються на переговори, однак спілкуватися хочуть на власних умовах – з огляду на сучасні територіальні реалії.

"Я впевнений, що за місяць – півтора росіяни змінять риторику. Вони говоритимуть: "Давайте спілкуватися. Ми відкриті до діалогу взагалі. І будемо за столом перемовин вирішувати, як нам жити та діяти далі". Буде відкритий аркуш паперу, на якому можна буде писати нові сучасні територіальні реалії", – зауважує Іван Ступак.

Українці не поведуться

За словами Ступака, росіяни розраховують на те, що буде підписано перемир'я, але вони не будуть його дотримуватись. Українці під тиском Заходу будуть змушені припинити стріляти, а росіяни обстрілюватимуть далі.

За цей час вони посилюватимуть своє військове угрупування, нарощуватимуть виробництво. І за місяць невдалих перемовин скажуть: "Перемовини – це все дурниці, відкидаємо, ми починаємо наступ". І вони зі свіжими силами будуть іти в наступ Але українці на це вже не купляться – цієї історії вже немає,

– наголошує експерт Українського інституту майбутнього.

Переговорний процес для українських військових зовсім це не означає, що потрібно чекати, нікуди не рухатися і не стріляти.

"Всі будуть рухатися, всі будуть стріляти, всі будуть просуватися вперед", – запевняє Ступак.

Навіть якщо будуть певні домовленості, то перший постріл росіян, підготовка у тилах, розкручування маховика військового промислового комплексу свідчитимуть про те, що вони – порушені. Відтак, додає Ступак, наші скажуть: "Все. Досить. Ми їдемо далі, оскільки бачимо, що росіяни готуються до нової хвилі атаки. Нам немає чого чекати, рухаємося далі".

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