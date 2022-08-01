"Будеш, як росіянин": переселенець з Харкова пояснив, чому важливо цікавитися політичним життям

Демид, переселенець з Харкова, через військове вторгнення росії переїхав у Львів. У новому для себе місті хлопець знайшов друзів і зрозумів, чому кожен повинен брати участь у політичному житті.

Ти не можеш відсторонюватись, бо тоді будеш, як росіянин, – переселенець Демид

У рамках проєкту 24 каналу СВОЇ Демид розповів, що після того, як він переїхав у Львів, його подруга познайомила зі своїми друзями. Саме з ними Демид почав говорити на різні теми, зокрема політичні.

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"Її друзі стали і моїми друзями. Бували дні, коли мені було досить самотньо. Я просто запропонував: а можеш мене познайомити з ними? Вони виявились дуже хорошими людьми, з якими круто спілкуватись на цікаві теми: психології, політики, філософії", – розповів він.

Демид зазначив, що раніше не спілкувався про політику, оскільки був відсторонений від цієї теми. Та тепер він вважає, що кожен повинен брати участь у політичному житті, щоб не бути як росіяни.

Я раніше не спілкувався, як і ніхто з нас, про політику. Був трохи відсторонений від цього. Але, знаєте, це урок, який ми всі, українці, винесли – ти не можеш бути поза цим. Ти повинен брати участь у політичному житті. Ти не можеш відсторонюватись, бо тоді будеш, як росіянин,

– сказав Демид.

Демид переїхав з Харкова до Львова на початку березня. Хлопець розповів, що наразі його знайомі не планують виїжджати з Харкова, який потерпає від російських обстрілів.

Зранку 1 серпня окупанти обстріляли Салтівський район у Харкові. Удар прийшовся на автобусну зупинку, від отриманих травм загинув чоловік.

У Харківській області в ніч проти 1 серпня також були прильоти. Окупанти завдали удару по Мерефі, внаслідок чого зруйнували виробництво й постраждав охоронець.

Окрім того, під ракетний обстріл потрапило підприємство в Чугуєві.

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