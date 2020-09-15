Чому Венедіктова не підписує підозру Юрченку: думка юриста
НАБУ опублікувало матеріали, на яких детектив під прикриттям передає хабар помічнику депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Попри це, генеральна прокурорка й досі не вручила нардепу повідомлення про підозру. На думку юриста Олександра Лємєнова, Ірина Венедіктова зараз діє в інтересах колишніх колег по фракції, адже колись була членом монобільшості.
Справа у відсутності політичної волі – не притягати своїх колишніх соратників до кримінальної відповідальності, навіть у найменшій мірі. Про це експерт State Watch розповів в ефірі 24 каналу.
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Олександр Лємєнов вважає, що генпрокурорка має хоча б підписати повідомлення про підозру, тому що народний депутат – це є спецсуб'єкт.
Всі ми бачимо, що Венедіктова продовжує свою практику. Мені здається, що за виключних обставин вона здійснить відповідну процесуальну дію,
– відзначив він.
Юрист відзначив, що ті матеріали, які оприлюднені, не тягнуть на кримінальну справу. Тому мають бути підігнані томи різних матеріальних доказів, і все це повинно бути правильно оформленим. Адже будь-який доказ, який зібраний, але неправильно оформлений, може визнатися в суді недопустимим.
"Як наслідок, подивилися відео – ну добре, але це лише маленька частина кримінального провадження. Тому робити якісь висновки трохи передчасно", – зауважив він.
Втім Олександр Лємєнов наголосив, що цих матеріалів достатньо, щоб підписати повідомлення про підозру.
Крім цього, він зазначив, що нардеп Юрченко – несамостійна особа. Адже з аудіоплівок та відеоматеріалів можна зрозуміти, що за ним нібито стоїть Андрій Холодов (український бізнесмен та нардеп від "Слуги народу" – 24 канал), а це дуже впливова особа. Відомо, що він пов'язаний Віктором Медведчуком.
Тому, можливо, що за небажанням підписати підозру Юрченку, стоїть небажання певним чином поставити під удар Холодова і ще когось вище,
– вважає Олександр Лємєнов.
Андрій Холодов / Фото LIGA.net
Розслідування причетності нардепа Юрченка до хабаря: що відомо
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйона гривень.
- В Офісі генпрокурора заявили, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна і генпрокуратура не отримувала матеріалів по цій справі. Також там нагадали, що повідомлення про підозру народним депутатам України готує генеральний прокурор, а не НАБУ.
- Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що про підозру Юрченку повідомляти "ще рано".