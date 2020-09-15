НАБУ опублікувало матеріали, на яких детектив під прикриттям передає хабар помічнику депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Попри це, генеральна прокурорка й досі не вручила нардепу повідомлення про підозру. На думку юриста Олександра Лємєнова, Ірина Венедіктова зараз діє в інтересах колишніх колег по фракції, адже колись була членом монобільшості.

Справа у відсутності політичної волі – не притягати своїх колишніх соратників до кримінальної відповідальності, навіть у найменшій мірі. Про це експерт State Watch розповів в ефірі 24 каналу.

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Олександр Лємєнов вважає, що генпрокурорка має хоча б підписати повідомлення про підозру, тому що народний депутат – це є спецсуб'єкт.

Всі ми бачимо, що Венедіктова продовжує свою практику. Мені здається, що за виключних обставин вона здійснить відповідну процесуальну дію,

– відзначив він.

Юрист відзначив, що ті матеріали, які оприлюднені, не тягнуть на кримінальну справу. Тому мають бути підігнані томи різних матеріальних доказів, і все це повинно бути правильно оформленим. Адже будь-який доказ, який зібраний, але неправильно оформлений, може визнатися в суді недопустимим.

"Як наслідок, подивилися відео – ну добре, але це лише маленька частина кримінального провадження. Тому робити якісь висновки трохи передчасно", – зауважив він.

Втім Олександр Лємєнов наголосив, що цих матеріалів достатньо, щоб підписати повідомлення про підозру.

Крім цього, він зазначив, що нардеп Юрченко – несамостійна особа. Адже з аудіоплівок та відеоматеріалів можна зрозуміти, що за ним нібито стоїть Андрій Холодов (український бізнесмен та нардеп від "Слуги народу" – 24 канал), а це дуже впливова особа. Відомо, що він пов'язаний Віктором Медведчуком.

Тому, можливо, що за небажанням підписати підозру Юрченку, стоїть небажання певним чином поставити під удар Холодова і ще когось вище,

– вважає Олександр Лємєнов.



Андрій Холодов / Фото LIGA.net