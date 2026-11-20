Віцепрезидент США Джей Ді Венс змушений зважувати шанси на президентську кампанію через розкол серед республіканців. Політика публічно розкритикував Дональд Трамп через спробу очолити переговори щодо війни з Іраном.

Професор міжнародної політики Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що у Республіканській партії після проміжних виборів спостерігається розкол і безлад. Одразу після голосування офіс віцепрезидента спробував закріпити за ним роль перемовника щодо врегулювання війни з Іраном, аби перетворити цей напрямок на трамплін для перегонів.

Реакція Трампа на маневри віцепрезидента

Для реалізації свого плану віцепрезидент навіть надіслав листа владі Ірану із закликом поновити переговорний процес, про що повідомляли у газеті Wall Street Journal. Утім, спроба діяти самостійно викликала різке невдоволення глави держави, який одразу публічно поставив заступника на місце у соціальній мережі Truth Social.

Джей Ді Венс повинен приділити всю свою повну й неподільну увагу шахрайству та марнотратству демократів,

– процитував допис експерт Скотт Лукас.

Аналітик додав, що очільник Білого дому також підкреслив свій одноосібний контроль над коштами Ірану та ситуацією навколо Ормузької протоки, фактично відсторонивши Венса від будь-яких контактів з Тегераном.

Перевага Марка Рубіо та терміни старту

Ситуацію для віцепрезидента ускладнює й конкуренція всередині власної політсили, зокрема зростання впливу чинного держсекретаря Марко Рубіо. За словами фахівця, Рубіо має значно більшу свободу політичного маневру для старту виборчої кампанії.

Рубіо має перевагу, якої немає у Венса. Рубіо може залишити адміністрацію, щоб балотуватися на посаду президента, і в такий спосіб дистанціюватися від Трампа. Венс не може просто піти з кабінету чи піти у відставку з посади віцепрезидента заради участі у виборах,

– пояснив професор.

Водночас це не означає повної відмови віцепрезидента від участі у виборах 2028 року, оскільки офіційні висунення зазвичай оголошують за 18 місяців до дня голосування – приблизно у травні або червні 2027 року. Наразі його штаб веде непублічні переговори з республіканськими донорами, вичікуючи сприятливішого моменту для початку кампанії.

Раніше джерела повідомляли, що політик планує ухвалити рішення про президентську кампанію вже після Нового року через необхідність узгодити подальші кроки з родиною.

Професор міжнародної політики про виклики для Трампа: відео