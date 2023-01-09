Росте споживання і кількість аварій, – у Києві знову проблеми зі світлом

Ситуація зі світлом у столиці через наслідки масованих ракетних атак, зниження температури на вулиці та підвищення споживання залишається складною. У деяких районах Києва були навіть аварійні відключення електропостачання упродовж дня.

У понеділок вранці, 9 січня, сотні тисяч людей у Києві та області були без електропостачання через проблеми у роботі критичної інфраструктури. Ввечері гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, у чому справа та що впливає на роботу енергомереж.

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Усе відбувається так, як прогнозували фахівці

Коваленко зазначив, що енергетики напередодні заявляли, що зі зниженням температури на вулиці ростиме споживання струму і, відповідно, кількість аварій. Власне, так і сталося.

У Києві застосовували аварійні обмеження (9 січня – 24 Канал) і несуттєво вийшли за графік у деяких районах,

– написав директор організації.

Окрім того, він зазначив, що на Новий рік та під час інших свят світло було безперервно. Тому людям зараз важко повернутися до графіків та почати економити електроспоживання, однак це є вкрай важливим.



Як економити електроспоживання / Картинка 24 Каналу

Також Коваленко перерахував чотири пункти, що повинні пам'ятати жителі столиці:

ні генерація, ні мережі не в тому стані, аби працювати без обмежень, через значний дефіцит; у кожній області застосовують графіки відключень і на цих вихідних – тобто 21 та 22 січня – вони будуть значно жорсткішими;

те, що на Новий рік не було відключень, – це результат зусиль енергетиків, які, зокрема, тримали тимчасові схеми у робочому стані; водночас задля потреб населення довелось відключити від електроспоживання низку виробничих потужностей, однак баланс між бізнесом та людьми повинен відновитися;

1 та 2 січня на вулиці було +11, а зараз -7 градусів за Цельсієм; кожні -5 градусів це +200 МВт, тому Києву потрібно більше електрики;

ремонти енергооб'єктів не припинялись навіть під час свят; зокрема, станом на 9 січня все ще на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС; окрім того, часто трапляються інші аварії.

Нагадаємо, що держави Заходу продовжують допомагати нашій країні боротися на енергетичному фронті, передаючи Україні потужні генератори. Власне, глава МЗС Дмитро Кулеба під час недавнього брифінгу констатував, що Київ домовився про передачу Україні маже 1 800 трансформаторів та 7 000 генераторів.