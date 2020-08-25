Якщо запах води з-під крану віддає хлором, це ознака безпеки. Такий аромат може бути спричинений тільки вільним хлором, який використовують для очищення води.

Чому вода пахне хлором

Запах хлору свідчить про те, що вода гарантовано знезаражена і безпечна з протиепідемічного погляду. Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Запах може бути спричинений вільним хлором. Речовина використовується лише в окремих випадках, її вміст обмежується і не перевищує чинних норм.

Однак в "Київводоканалі" зазначають, що наразі вода знезаражується не чистим, а зв'язним хлором, який не має ні запаху, ні смаку. Така дезінфекція повністю знищує бактеріальні забруднення. Серед інших способів очищення води є знезараження за допомогою гіпохлориту натрію. Це аналог хлору, що покращує запах і смак води. Такий спосіб вже використовують на 13 із 14 артезіанських свердловин.

Окрім цього, незабаром запустять цех з виробництва діоксиду хлору на Дніпровській водопровідній станції. Це дозволить перейти на більш безпечний спосіб знезараження питної води для третини киян.

Що робити, якщо відчули у воді запах хлору

У "Київводоканалі" радять, якщо ви відчули запах хлору, варто просто набрати воду у будь-яку посудину і дати їй відстоятись. Через декілька годин неприємний запах зникне.