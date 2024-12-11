Чому на Заході України скасували графіки відключень світла, а в інших регіонах – ні
Під час останньої масованої атаки Росія знову атакувала енергетику і через це застосовували графіки відключень світла. Водночас на заході їх вже скасували.
На Заході скасували графіки відключень світла, а у інших регіонах – ні. 24 Канал із посиланням на ДТЕК пише про те, чому так.
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Важлива цілісність мережі
У ДТЕК розповіли, що графіки погодинних відключень застосовують, коли електроенергії недостатньо. Така проблема може виникнути з двох причин. Перша – коли електростанції, пошкоджені війною, не можуть виробити достатньо енергії. Друга – коли енергія є, але її неможливо передати через розбиті дронами мережі.
Цілісність електромереж так само важлива як і виробництво електроенергії. Росіяни розуміють це і намагаються зупинити не тільки генерацію, а й передачу електрики,
– мовиться в поясненні.
Це і є основною причиною, чому ситуація із відключеннями по країні різниться, адже туди, де мережі вціліли, а електростанції ближче, світло повертається швидше.
Водночас у ДТЕК закликали пам'ятати, що енергетики роблять все можливе задля відновлення енергомережі та її цілісності та безперервно працюють, щоб повернути електрику у домівки.