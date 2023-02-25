У МЗС пояснили, чому Залужний не був присутнім на зустрічі з Байденом

Джо Байден перебував в Україні з офіційним візитом 20 лютого. На зустрічі з президентом США не було Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Чому українського генерала не було на зустрічі розповів в інтерв'ю "Українській правді" заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Відомо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не увійшов до складу української делегації, яка зустрічала в Києві президента США, інформує 24 Канал.

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Чому Залужного не було на зустрічі з Байденом

Якби пан Міллі був тут разом із президентом Байденом, тоді це (присутність Залужного – 24 Канал) було б, напевно, очевидно. Бо, як правило, ці делегації формуються з урахуванням того, хто приїхав. Це така класика дипломатії, протоколу,

– заявив Андрій Мельник.

Дипломат також зауважив, що не став додумувати того, чого насправді не було.

"Повірте мені, тут немає ніяких підводних каменів. Це був дуже камерний формат", – уточнив Мельник.

Варто зауважити, що в американську делегацію, яка відвідувала Київ, не увійшов голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Байден вітається з українською делегацією в Києві / Фото ОП

Зеленський запросив Міллі у Київ

Володимир Зеленський під час великої пресконференції 24 лютого відповів на питання журналістки про те, що генерал Міллі заявив, мовляв, росіян не вдасться вигнати з України.

Президент України зауважив, що він поважає думки військових, особливо партнерів, які постійно підтримують Україну та є лідерами допомоги.

Якщо дійсно Міллі так думає, то, напевне, я б дійсно почув такі думки, це перше. Друге – все залежить від підтримки. Тож генерал Міллі, якщо хоче, щоб ми швидше витиснули ворога з нашої держави – думаю, він (від нього це дуже залежить) повинен пришвидшити постачання зброї,

– заявив Зеленський.

Щодо підтримки США в цілому, то президент України зауважив, що найголовніша відповідь – приїзд Джо Байдена. Адже у цьому випадку мовиться про віру в перемогу.

"А генерал Міллі поки що не приїжджав", – сказав Зеленський.

Проте президент додав, що Україна запрошує голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі відвідати нашу державу.