Більше не Польща: Зеленський змінив аеропорт для закордонних візитів

7 червня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Вперше президент України летів до Європи не лише через Польщу.

Зазвичай для закордонних поїздок Зеленський використовував лише польський Жешув. Втім, цього разу президент летів до Британії через Кишинів. Про це свідчать дані сервісу FlightAware.

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Чому Зеленський змінив аеропорт для закордонних візитів?

За інформацією ресурсу, вранці 7 червня літак Зеленського вилетів із польського Жешува до Кишинева, а згодом попрямував до Лондона.

Раніше аеропорт Жешув – Ясьонка був основним пунктом для міжнародних поїздок українського президента та офіційних делегацій. Саме звідти найчастіше починалися та завершувалися закордонні візити українських чиновників.

Чому маршрут змінили цього разу – офіційно не повідомляють. Водночас це сталося на тлі нового загострення у відносинах між Україною та Польщею через перейменування підрозділу ССО на честь героїв УПА.

Нагадаємо, що 26 травня Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО назву "імені Героїв УПА". Рішення Зеленського розкритикували польські політики.

Заступник глави МЗС Польщі висловив протест українському послу, а президент Польщі Кароль Навроцький закликав позбавити Зеленського ордена Білого Орла.

У МЗС України заявили, що не мали наміру образити поляків. Там пояснили, що для українських військових УПА є символом боротьби проти політики Москви.

У Києві наголосили, що шкодують через скандал, адже останнім часом Україна та Польща намагалися покращити діалог щодо складних історичних тем. Зокрема, країни відновили пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії та роботу Конгресу істориків.