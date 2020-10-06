Президент України Володимир Зеленський наголосив, що діалог із господарем Кремля Володимиром Путіним є необхідним. Завдяки цьому можна повністю відновити Україну та повернути всі її території.

Зеленський прокоментував діалог із Путіним

Як зауважив український президент у коментарі Politico Europe, якби не було діалогу з Путіним, Україні, зокрема, не вдалося б повернути полонених. Сьогодні вже 140 бранців Кремля повернулися додому.

Цікаво Що відрізняє Путіна від Зеленського?

"Тільки в нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які там не розглядали. Мовиться про повернення наших моряків, гуманітарні складнощі у кримчан, які перебувають у полоні, багато з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії", – підкреслив український президент.

Він додає, що з президентом Росії слід говорити і задля завершення війни на Донбасі.

Впевнений, ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території,

– наголосив Зеленський.

За його словами, деякі ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості такого діалогу: навіть у межах "Нормандії" чи мінського процесу.

"Ми ніколи не здаємося та вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території", – констатував Зеленський.

Остання розмова президентів Зеленський телефоном поговорив із Путіним: основні теми

Що відомо про контакти Зеленського та Путіна

Особисто президенти Росії та України зустрічалися двічі, щоправда ці зустрічі проходили в один день – у межах паризького саміту в нормандському форматі. Тоді Зленський говорив із Путіним як тет-а-тет, так і за участю інших учасників "Нормандії" - канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Зазвичай політики проводять телефонні розмови. Спілкуються вони здебільшого на тему ситуації на Донбасі. Крім того, український президент згадує про українських полонених.