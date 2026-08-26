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Як українці нищили носії "Калібрів"?

У ніч на 12 серпня українські безпілотники та ракети атакували головну базу Чорноморського флоту Росії в Новоросійську на півдні країни. Росіяни на місцях зафіксували вогняні кулі, що здіймалися в нічне небо, що, ймовірно, свідчило про значні пошкодження порту або пришвартованих там бойових кораблів.

Серед потенційно уражених могли бути сім чи вісім фрегатів, корветів і підводних човнів Чорноморського флоту, що залишилися в строю та здатні запускати ракети "Калібр" дальністю до 2500 кілометрів.

Генеральний штаб України заявив, що його сили уразили три носії "Калібрів" – фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен" та корвет типу "Буян-М", – а також легкоброньований патрульний корабель. Однак ішлося про пошкодження "різного ступеня".

Наступного дня комерційні супутники зробили фотографії високої роздільної здатності, допомагаючи аналітикам оцінити збитки від ударів 12 серпня. Фотографії виявилися складними для інтерпретації. Так, на корпусах двох фрегатів і корвета були темні плями, але зміна кольору не обов'язково свідчила про пошкодження від дронів чи ракет – не кажучи вже про підтвердження серйозних ушкоджень.

Проукраїнська Conflict Intelligence Team дійшла висновку, що "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен" "зазнали пошкоджень у районі пускових установок", що потенційно могло вплинути на здатність кораблів запускати "Калібри".

Пізніша оцінка бойових пошкоджень, проведена OSINT-акаунтом Absolutely Reliable Source, засвідчила, що обидва фрегати зазнали критичних пошкоджень. Прямі влучання в "Адмірал Ессен" знищили його восьмизарядну вертикальну пускову установку 3С14 для ракет "Калібр", тоді як удари по "Адміралу Макарову" спричинили внутрішню детонацію та вивели з ладу його пускові комірки 3С14.

За даними Absolutely Reliable Source, обидва кораблі втратили ударні можливості й потребуватимуть масштабного ремонту.

Вдала спроба знищити ракетоносії

Обережність була виправданою. За перші три роки повномасштабної війни українські сили знищили або пошкодили близько двох десятків із приблизно 85 великих кораблів Чорноморського флоту. Мабуть, найвідомішим випадком стало те, що у квітні 2022 року пара українських крилатих ракет "Нептун" пробила корпус і потопила російський ракетний крейсер "Москва".

Але більшість ударів не досягали носіїв "Калібрів". Так, у вересні 2023 року українці знищили підводний човен проєкту "Покращений Кіло", озброєний "Калібрами", а в листопаді 2023-го – корвет типу "Каракурт", також озброєний "Калібрами".

Але після цього в Чорноморському флоті залишалося щонайменше сім носіїв "Калібрів". Вісім – якщо росіянам вдалося відремонтувати підводний човен проєкту "Покращений Кіло", який, очевидно, зазнав певних пошкоджень від українського одноразового безпілотного підводного апарата ще в грудні.

Українські сили не припиняли спроб знищити або хоча б серйозно послабити можливості Чорноморського флоту застосовувати "Калібри", але до рейду на Новоросійськ 12 серпня цього зробити не вдалося.

22 травня дрони Fire Point FP-1, якими керувала 414 окрема бригада безпілотних ударних авіаційних систем України, подолали приблизно 430 кілометрів до Новоросійська та виявили бойовий корабель, пришвартований до причалу.

Раніше, 6 квітня, FP-1 атакували "Адмірала Макарова". Сили безпілотних систем України опублікували відео з передніх тепловізійних камер FP-1, яке свідчило, що дрони наблизилися до "Адмірала Макарова". Але на відео не було очевидних ознак влучання.

Супутникові знімки, зроблені пізніше 6 квітня, начебто розповіли повнішу історію. Дрони могли залишити слід від обпалення на носовій частині фрегата, але ознак конструктивних пошкоджень не було.

Якщо рейд 12 серпня справді завдав значних пошкоджень "Адміралу Макарову", "Адміралу Ессену" та "Буяну-М", це стало серйозним переломом для українських сил. Після місяців численних спроб їм нарешті вдалося вразити деякі з найважливіших кораблів, що залишилися в Чорноморському флоті.

Далеко не всі пускові "Калібрів" знищено

Проблема для українців полягає в тому, що навіть якщо три носії "Калібрів" тимчасово виведені з бою, залишаються ще чотири, а можливо, й п'ять таких кораблів. Цього достатньо для продовження частих атак по українських містах.

Один корвет типу "Буян-М" може одночасно випустити вісім "Калібрів". І вісім, як виявилося, – типова кількість "Калібрів" у складі комбінованих ударів, коли російські повітряні, морські та наземні сили запускають одночасно дрони й ракети.

Чорноморський флот нагадав усім про цей неприємний факт у ніч на 19 серпня. Корвет типу "Буян-М" у Новоросійську випустив вісім "Калібрів" – рівно один боєкомплект – у складі масованого удару, до якого також увійшли ракети "Онікс" і "Циркон", балістичні ракети "Іскандер-М" та KN-23, три десятки крилатих ракет повітряного базування і 168 дронів.

Українська ППО перехопила сім із восьми "Калібрів". Балістичні ракети зупинити не вдалося, а восьмий "Калібр" досяг заводу "Антонов", який тієї ночі вже зазнав ударів "Іскандерами" та "Цирконами".

Якщо атака 12 серпня справді знищила або хоча б тимчасово вивела з ладу три носії "Калібрів", це все одно є частковою перемогою України. Найімовірніше, щонайменше чотири носії залишаються в строю.

І з огляду на те, скільки часу українським силам дальнього ураження знадобилося, щоб, імовірно, пошкодити "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен" та "Буян-М", Чорноморський флот може продовжувати завдавати ударів по українських містах ще багато місяців.