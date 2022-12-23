Українські воїни ніколи не влучають у цивільні об'єкти: у ЗСУ пояснили чому

Українські захисники та захисниці щодня виконують вогневі завдання й відпрацьовують по ворожих цілях. Росіяни намагаються створювати фейки про нібито українські обстріли, однак у ЗСУ наголошують, що наші війська не влучають у цивільні об'єкти.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телемарафону. Причина цього проста – зброя.

Зверніть увагу Російська ДРГ прорвалася через кордон України на Сумщині: Тероборона вступила у бій

Чому ЗСУ не влучають у цивільні об'єкти

Сергій Череватий пояснив, що безпосередньо на лінії зіткнення українські воїни використовують танки, міномети, артилерію та іншу зброю радянського зразка. Однак якщо говорити про більші відстані, зокрема удари по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях, то їх завдають за допомогою високоточної західної зброї, яку нам надають наші партнери.

Речник Східного угруповання військ наголосив, що такого озброєння похибка становить не більше 1 метра, то ж випадки, коли "снаряд полетів зовсім не туди" бути не може.

Крім того, у наших воїнів чітка система контролю, постійно працює розвідка.

Жодного сенсу, жодного бажання і тим більше жодного тактичного задуму по враженню населених пунктів у нас немає. Туди б'є тільки високоточна зброя,

– наголосив Череватий.

Яка ситуація на фронті

Українські воїни станом на 23 грудня продовжують героїчний опір російським загарбникам. Зокрема протягом минулої доби наші захисники та захисниці відбили російські атаки на Харківщині, Донеччині, Луганщині. По всій лінії фронту ворог обстрілює населені пункти на лінії зіткнення.

Українська авіація завдала 8 ударів по скупченню окупантів, а також знищила 3 ЗРК та один центр БпЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління окупантів, 3 склади боєприпасів та 8 районів зосередження живої сили ворога.