Веніславський відповів, чому Зеленський "звільнив" Шмигаля з посади прем'єр-міністра

У вівторок, 15 липня, на тлі перезавантаження українського уряду Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Уже в четвер, 17 липня, парламент підтримав його призначення новим міністром оборони.

Детальніше про причини такої ротації розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю NV, передає 24 Канал.

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Що відомо про відставку Шмигаля"?

За словами Веніславського, за 5 років здійснення повноважень прем'єр-міністра та понад 3 роки війни "будь-яка людина може втомитися". Він вважає, що Шмигаль "вигорів на цій своїй посаді" через колосальну відповідальність і режим, коли доводилося працювали в позаробочий час.

Тому ключове в цьому випадку, на моє суб'єктивне переконання, було те, що Денису Анатолійовичу потрібно було трішки відпочити від такої відповідальності. Тому президент ухвалив правильне рішення,

– сказав Веніславський.

Окрім того, він розцінює призначення Шмигаля на посаду міністра оборони як одне з найкращих кадрових рішень у новому уряді. Системність як пріоритет нібито посилить діяльність відомства.

Журналіст зауважив, що пояснення про втому не витримує критики, ба більше, міноборони під час війни – найважче відомство.

Керівництво урядом країни, яка перебуває в стані війни, і керівництво Міністерством оборони – це трішки різні речі. Тим більше системність в роботі, про яку ми говорили, дозволить налагодити цю роботу таким чином, що він не буде настільки, я думаю, фізично та морально втомлюватися, як це було протягом останніх років,

– відповів Веніславський.

Нагадаємо, колишнього міністра оборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки й оборони указом Володимира Зеленського від 18 липня.