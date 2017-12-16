15:42
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому чай шкідливий для вашого здоров'я

10:17, сьогодні 2401 Читать новость на русском
Шкода чаю
Шкода чаю / unsplash

Чай позитивно впливає на наше здоров'я. Цей напій втамовує спрагу і бадьорить, знижує рівень холестерину і уповільнює старіння. Але разом з тим, чай може бути шкідливим для вашого здоров'я та самопочуття.

Чай може викликати кровотечу

Британський отоларинголог і пластичний хірург Генрі Шарп вважає, що звичка пити дуже гарячий чай може погано позначитися на судинах носоглотки. Пара з чашки змушує їх розширюватися і нерідко провокує носові кровотечі.

Читайте також: З чим не можна пити чай: список продуктів

Оптимальною температурою напою вважаються 50-60°С. Тобто, після того, як ви залили чай окропом, дайте йому постояти 5-7 хвилин і лише потім пийте.

Чай може містити важкі метали

У 2013 році канадський вчені проаналізували велику кількість зразків пакетованого чаю з різних регіонів планети. Токсикологи виявили в зразках важкі метали, зокрема свинець, алюміній, миш'як і кадмій. Ймовірно, метали потрапляють в чайне листя через забруднення ґрунту: нерідко плантації розташовуються, наприклад, поруч з неекологічними вугільними електростанціями.

Концентрація металів в напої залежить від часу заварювання. Тобто, чим довше заварюється чай, тим більше токсичних речовин потрапить у воду. Тому не варто настоювати напій довше 3 хвилин.

Чай після їжі може привести до нестачі заліза

Дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті, показало, що якщо регулярно пити чай після їжі, то в організмі буде дефіцит заліза. А це загрожує неприємними наслідками: від погіршення стану шкіри, волосся та млявості. Тому медики рекомендують не запивати улюбленим напоєм сніданок, обід або вечерю. До чаювання має пройти хоча б 20 хвилин.

Чай провокує безсоння

Тонізуючий ефект чаю має фізіологічну основу: пульс частішає, кровоток прискорюється, наднирники виділяють більше адреналіну. Вранці або в розпал трудового дня чай – просто знахідка!

А от увечері чайне перезбудження може перебити вам весь сон. Якщо вже дуже хочеться чаю на ніч, краще обмежитися трав'яними напоями, вміст кофеїну в яких нижчий, в порівнянні з чорним і особливо зеленим чаєм.

Теги: Здорове життя LifeStyle Поради Здоров'я
Джерело: Lifehacker
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
сьогодні, 15:22 Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
105
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
сьогодні, 12:01 Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
Олег Пономарь 530
Подарунки від Миколая: ціна питання
сьогодні, 11:00 Подарунки від Миколая: ціна питання
Яніна Ткачук 1423
Будни
сьогодні, 08:47 Будни "ЛНР": теперь портреты Плотницкого снимут со всех муниципальных зданий
Ольга Черненко 2155
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук