Чому чай шкідливий для вашого здоров'я

Чай позитивно впливає на наше здоров'я. Цей напій втамовує спрагу і бадьорить, знижує рівень холестерину і уповільнює старіння. Але разом з тим, чай може бути шкідливим для вашого здоров'я та самопочуття.

Чай може викликати кровотечу

Британський отоларинголог і пластичний хірург Генрі Шарп вважає, що звичка пити дуже гарячий чай може погано позначитися на судинах носоглотки. Пара з чашки змушує їх розширюватися і нерідко провокує носові кровотечі.

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Оптимальною температурою напою вважаються 50-60°С. Тобто, після того, як ви залили чай окропом, дайте йому постояти 5-7 хвилин і лише потім пийте.

Чай може містити важкі метали

У 2013 році канадський вчені проаналізували велику кількість зразків пакетованого чаю з різних регіонів планети. Токсикологи виявили в зразках важкі метали, зокрема свинець, алюміній, миш'як і кадмій. Ймовірно, метали потрапляють в чайне листя через забруднення ґрунту: нерідко плантації розташовуються, наприклад, поруч з неекологічними вугільними електростанціями.

Концентрація металів в напої залежить від часу заварювання. Тобто, чим довше заварюється чай, тим більше токсичних речовин потрапить у воду. Тому не варто настоювати напій довше 3 хвилин.

Чай після їжі може привести до нестачі заліза

Дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті, показало, що якщо регулярно пити чай після їжі, то в організмі буде дефіцит заліза. А це загрожує неприємними наслідками: від погіршення стану шкіри, волосся та млявості. Тому медики рекомендують не запивати улюбленим напоєм сніданок, обід або вечерю. До чаювання має пройти хоча б 20 хвилин.

Чай провокує безсоння

Тонізуючий ефект чаю має фізіологічну основу: пульс частішає, кровоток прискорюється, наднирники виділяють більше адреналіну. Вранці або в розпал трудового дня чай – просто знахідка!

А от увечері чайне перезбудження може перебити вам весь сон. Якщо вже дуже хочеться чаю на ніч, краще обмежитися трав'яними напоями, вміст кофеїну в яких нижчий, в порівнянні з чорним і особливо зеленим чаєм.