Чому дезодоранти шкідливі для чоловіків: пояснення

Речовини, які входять до складу дезодорантів мають негативний влив на чоловіче здоров'я, адже сприяють неправильному формуванню чоловічих статевих клітин.

Як пише "Країна здоров'я", науковці провели експеримент, участь у якому взяли 315 представників сильної статі.

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Після дослідження, вчені дійшли висновку, що часте використання дезодоранту може значно вплинути на погіршення якості чоловічої сперми.

Зокрема, спостерігаючи за способом життя учасників експерименту, фахівці виявили, що чоловіки, які користувались дезодорантом, мали низьку активність сперматозоїдів у спермі, а також їх знижену кількість.

На думку дослідників, чоловіча здатність до запліднення страждає через дії таких хімічних речовин, як парабени. Зауважимо, саме з ними науковці часто пов'язують ймовірність різних порушень у функціях організму.

Що таке парабени? Хімічні речовини, які досить широко застосовуються в косметичній, харчовій і фармацевтичній продукціях в якості консервантів. Вони володіють антисептичними і фунгіцидними (тобто протигрибковими) властивостями, що забезпечує їх популярність у виробників. Використання парабенів дозволяє значно продовжити термін придатності харчових продуктів, медикаментів і косметичних засобів.

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