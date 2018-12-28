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      Чому діти обмінюються інтимними фото і що робити батькам

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      Чому діти обмінюються інтимними фото
      Чому діти обмінюються інтимними фото / phys.org

      З розвитком комунікаційних технологій люди мають необмежений доступ інформації і часто використовують їх в інтимній сфері життя. Особливо для дітей це може мати дуже негативні наслідки, як для психологічного здоров’я, так і для розвитку в цілому.

      Секс-педагог Юлія Ярмоленко розповіла, чому діти обмінюються інтимними фото, йдеться у дописі у Facebook.

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      Пересилання особистих інтимних світлин називається секстингом.

      Чому діти обмінюються такими фотографіями?

      1. Можна відчути себе дорослими.
      2. Доступний спосіб випробувати сильні емоції.
      3. Отримати визнання/прийняття/схвалення, якщо вони не доступні в реальному житті.
      4. Спроба зблизитися.
      5. Тиск: часто дівчинки відправляють фото, тому що не бачать іншого варіанту виходу з ситуації, якщо хтось сильно наполегливий.
      6. Спосіб самоствердження.
      7. Більш безпечна альтернатива реальному сексу.
      8. Наслідування: наша культура говорить дівчатам, що їх сила полягає в сексуальної привабливості. Вони використовують це як інструмент для досягнення цілей.

      Чому діти обмінюються інтимними фотографіями
      Чому діти обмінюються інтимними фотографіями

      Секс-педагог наводить статистику: якщо більша частина людей отримує інтимні фото, то вони діляться ними з іншими.

      Чим небезпечний секстинг?

      1) Усі зображення чи відео, які надіслані через Інтернет, не є конфіденційними чи анонімними. А тому через кілька секунд їх може побачити весь світ.

      2) Багато людей можуть побачити цей контент. А ще фото чи відео неможливо видалити з Інтернету.

      3) Підліток може піддатися ризику приниження та публічних насмішок. Це може зашкодити психічному здоров’ю і самооцінці, призвести до депресії або інших проблем.

      Секс педагог назвала помилку, якої допускаються дорослі. Вони говорять дітям, що їм не можна відправляти свої відверті фото через Інтернет.

      Натомість Юлія Ярмоленко радить батькам сказати так: "Ніхто не має права просити або вимагати від тебе будь-яких зображень. Якщо таке відбувається, ти можеш скаржитися нам"!

      Батьки повинні говорити з дітьми з позиції турботи та підтримки
      Батьки повинні говорити з дітьми з позиції турботи та підтримки

      Важливо змістити акцент, тому що, якщо батьки говорять слово "не можна" і пояснюють, то не дають дітям можливість звернутися по допомогу.
      Педагог порадила говорити з дітьми з позиції турботи та підтримки.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Секс Діти
      Джерело: 24 Канал
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