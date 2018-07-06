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Чому для львів'ян збільшуватимуть тариф на вивіз сміття

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У Львові нарешті вирішать сміттєву проблему. За прогнозами, через два роки запрацює цілий комплекс, якого Україна ще не бачила. Сортуватимуть та перероблятимуть вторсировину.

Майже два роки у Львові фактично не вивозили сміття, бо звалище, яке приймало непотріб міста та околиць, закрили після трагедії з пожежею та загибеллю трьох рятувальників.

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У сусідній Польщі чотири сміттєві контейнери кольору веселки – звичне явище. Тут сортують і переробляють, а ще за два роки майже усьому паперу, який потраплятиме у сміттєвий контейнер, даватимуть друге життя. Тому й кількість сміттєзвалищ за 15 років у Польщі зменшилася вдвічі, а сміття ізолюють так, щоби небезпечні речовини не отруювали ґрунт.

Принцип розумної боротьби зі сміттям запроваджують і у Львові. Через два роки вже мають бути перші результати. Працюватиме ціла система: спочатку сміття сортуватимуть, далі відправлятимуть на переробку пластик, папір, скло і метал. Для цього побудують спеціальний завод. Органічні відходи компостуватимуть або вироблятимуть паливо для теплових станцій. Решта, а її, кажуть, буде значно менше, ніж тепер, йтиме на полігон.


Грибовицьке сміттєзвалище

Візьмуться і за Грибовицьке сміттєзвалище. Завдяки оновленій програмі мають зменшити викиди газу на території постраждалого полігону.

Сміттєзвалище накриємо таким шаром, який буде непроникний для дощів. А ще потрібно буде вловлювати фільтрат і біогаз, які відходять зі сміття, і все це очищати,
 – сказав менеджер компанії- розробника проекту з побудови заводу Крістофер Раунд.

Два роки тому на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинули троє рятувальників.

"Я дивлюся, що лавина починає рухатись з гори, я починаю тікати перпендикулярно цій лавині в сторону, а хлопці почали тікати до ставу, і та лавина їх накрила", – згадав рятувальник Андрій Іванців.

Тоді почалася блокада львівських відходів, інші регіони відмовлялися приймати сміття. І місто в них буквально потопало, проте знайшли вихід – будівництво нового, незвичного для України сміттєпереробного комплексу.

На будівництво виділили гроші міжнародні донори. Їх 20 мільйонів євро, але потрібні ще й кошти на утримання і на те, щоби повернути кредит. Частину отримуватимуть з доходів від переробки сміття, а за інше платитиме населення. Поступово для мешканців Львова збільшуватимуть тариф на вивіз сміття.

Якщо порівнювати з ситуацією сьогодні, то це збільшення не більше, ніж у 2,5 разів протягом десяти років,
 – зазначив директор комунального підприємства Зелене місто Вадим Ноздря.

Зараз тривають тендери, по завершенню перейдуть до будівництва заводу. Підрядником проекту, прогнозують, буде серйозна іноземна фірма, яка зіштовхувалася не з одним таким серйозним проектом.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Новини Львова Сміттєва блокада Львова
Джерело: 24 канал
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