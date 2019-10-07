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      Чому досі не розпочалося розведення військ і навіщо воно Україні: відповідь Кабакаєва

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      Чому досі не розпочалося розведення військ і навіщо воно Україні: відповідь Кабакаєва
      Чому досі не розпочалося розведення військ і навіщо воно Україні: відповідь Кабакаєва / zaxid.media

      Розведення сил на Донбасі повинні були провести 7 жовтня, проте через обстріли все зірвалося. Експерти наголошують, що питання в тому, що ні Росія, ні окупаційні адміністрації, які керуються Кремлем, не збираються цього виконувати.

      Таку думку висловив координатор проєкту "Стоп терор" Семен Кабакаєв у прямому етері 24 каналу.

      Важливо! У Кремлі відреагували на зрив розведення військ на Донбасі

      За його словами, це два ключових і важливих питання. "Якщо ми візьмемо дорожню карту того самого мінського процесу і запитаємо "Чи повинна Україна виконувати мінські домовленості, яка вона на себе взяла?", я відповім, що це потрібно", – сказав Кабакаєв.

      Але на сьогодні розведення військ так і не почалося, тому що продовжуються обстріли. Вони лунають кожного дня і не зменшуються, а навпаки – збільшуються, постійно є загиблі і поранені українські військові. Це є та ціна російської агресії, яку ми платимо,
      – запевнив координатор проєкту "Стоп терор".

      Він заявив, що на цій ділянці за сім днів це не пройшло (мається на увазі, що не припинилися обстріли, – 24 канал), тому розведення військ не буде.

      "Тут питання – а що буде з мешканцями в тому самому Золотому? Адже мешканці Станиці Луганської, де відбулося так зване "розведення", не задоволені. Ніхто не гарантує безпеку мешканцям Золотого", – додав Кабакаєв. 

      Дивіться всі коментарі Семена Кабакаєва:

      Коли очікувати розведення військ?

      Зазначимо, що впродовж доби 6 жовтня збройні формування 25 разів порушили режим припинення вогню, який ще розпочався у липні. Україна і надалі зазнає значних втрат. За час війни загинули понад 13 тисяч людей.

      Розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але окупанти його зірвали. Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

      Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

      1. відведення особового складу з обох сторін,
      2. демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України Формула Штайнмаєра
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