Чому досі не розпочалося розведення військ і навіщо воно Україні: відповідь Кабакаєва

Розведення сил на Донбасі повинні були провести 7 жовтня, проте через обстріли все зірвалося. Експерти наголошують, що питання в тому, що ні Росія, ні окупаційні адміністрації, які керуються Кремлем, не збираються цього виконувати.

Таку думку висловив координатор проєкту "Стоп терор" Семен Кабакаєв у прямому етері 24 каналу.

Важливо! У Кремлі відреагували на зрив розведення військ на Донбасі

За його словами, це два ключових і важливих питання. "Якщо ми візьмемо дорожню карту того самого мінського процесу і запитаємо "Чи повинна Україна виконувати мінські домовленості, яка вона на себе взяла?", я відповім, що це потрібно", – сказав Кабакаєв.

Але на сьогодні розведення військ так і не почалося, тому що продовжуються обстріли. Вони лунають кожного дня і не зменшуються, а навпаки – збільшуються, постійно є загиблі і поранені українські військові. Це є та ціна російської агресії, яку ми платимо,

– запевнив координатор проєкту "Стоп терор".

Він заявив, що на цій ділянці за сім днів це не пройшло (мається на увазі, що не припинилися обстріли, – 24 канал), тому розведення військ не буде.

"Тут питання – а що буде з мешканцями в тому самому Золотому? Адже мешканці Станиці Луганської, де відбулося так зване "розведення", не задоволені. Ніхто не гарантує безпеку мешканцям Золотого", – додав Кабакаєв.

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Коли очікувати розведення військ?

Зазначимо, що впродовж доби 6 жовтня збройні формування 25 разів порушили режим припинення вогню, який ще розпочався у липні. Україна і надалі зазнає значних втрат. За час війни загинули понад 13 тисяч людей.

Розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але окупанти його зірвали . Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

відведення особового складу з обох сторін, демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу