Чому Меган Маркл тримала капелюх у руках на Вімблдоні

Герцогині Меган Маркл та Кейт Міддлтон відвідали тенісний матч в рамках жіночого фіналу Вімблдону, у якому брала участь подруга Маркл Серена Вільямс.

Меган обрала для тенісного турніру елегантний образ: білі вільні штани, смугасту сорочку Ralph Lauren і елегантний капелюх Maison Michel.

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Проте головний убір герцогиня так і не одягнула. А все тому, що за етикетом, у VIP ложі Вімблдонського турніру не можна надягати капелюх, аби не заважати глядачам, які спостерігають за грою. Маркл дотрималася цього правила і тримала капелюх у руках протягом усього матчу.

Меган Маркл дотрималася правила етикету

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

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