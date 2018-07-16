Чому Меган Маркл тримала капелюх у руках на Вімблдоні
Герцогині Меган Маркл та Кейт Міддлтон відвідали тенісний матч в рамках жіночого фіналу Вімблдону, у якому брала участь подруга Маркл Серена Вільямс.
Меган обрала для тенісного турніру елегантний образ: білі вільні штани, смугасту сорочку Ralph Lauren і елегантний капелюх Maison Michel.
Читайте також: Меган Маркл проти Кейт Міддлтон: кому більше личить жовта сукня
Проте головний убір герцогиня так і не одягнула. А все тому, що за етикетом, у VIP ложі Вімблдонського турніру не можна надягати капелюх, аби не заважати глядачам, які спостерігають за грою. Маркл дотрималася цього правила і тримала капелюх у руках протягом усього матчу.
Меган Маркл дотрималася правила етикету
Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Всі фото – Getty Images
Джерело: Daily Mail
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1