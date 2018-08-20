15:53
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Блог Медіа

Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?

231
Ангела Меркель і Путін
Ангела Меркель і Путін / ТВ Центр

Схоже, не лише Трамп, а й Меркель боїться Путіна, в якого може бути компромат на неї. Можливо, вона просто дбає про своє майбутнє, коли вслід за Шрьодером хоче очолити важливу структуру "Газпрому".

Якщо домовленості між Гітлером і Сталіним стали трагічними і прискорили розв'язання Другої світової війни, то зустріч Путіна з Меркель виглядає фарсом, особливо на тлі присутності російського президента на весіллі міністра закордонних справ Австрії за участі козацького хору.

Читайте також: У Путіна розповіли, якими були переговори з Меркель

Це радше слабкість двох політиків, ніж демонстрація сили. І Путіна, і Меркель можна вважати "кривими качечками", бо мова йде про останні терміни в їхніх політичних кар'єрах. Однак біди ці лідери можуть ще багато наробити.

Меркель змушена маневрувати між США і Росією. Чим більше Трамп тиснутиме на Німеччину в питаннях НАТО і Північного потоку-2, тим прихильнішою канцлерка буде до Путіна. А може, в цьому і суть однієї зі складових змови у Гельсінкі?

Втім, Меркель важливо не переграти. Якщо Європа зрозуміє, що вона вже не є тією лідеркою, за яку себе видає, то керівництво континентом на себе автоматично перебере Франція на чолі з Макроном.

Автор: Анатолій Власюк. Джерело: Обозреватель

Читайте також: Меркель представила Путіну план розміщення миротворців на Донбасім

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Публікації Володимир Путін Північний потік-2 Дональд Трамп Ангела Меркель Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
сьогодні, 15:32 Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
Стрілянина у Харкові: останні новини і головні версії
сьогодні, 15:05 Стрілянина у Харкові: останні новини і головні версії
Євгенія Мазур
Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
сьогодні, 15:01 Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
Блог Медіа
Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
сьогодні, 14:00 Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
Ігор Саджениця
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
сьогодні, 13:01 "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
Юлія Ліпенцева
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук