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      На Черкащині через місцевих депутатів сироти не можуть заселитися в нове житло

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      Діти із черкаських сиротинців не можуть жити з прийомними батьками попри те, що усі умови вже створені: німецькі благодійники побудували 4 будинки сімейного типу, а батьки-вихователі пройшли усі навчання та перевірки. Дітей майбутнім вихователям не віддають, тому що оселі досі не узаконені.

      Маючи двох маленьких дітей, родина Футоймасів вирішила взяти на виховання ще восьмеро із сиротинця. Разом із чоловіком Владиславом родина вже повністю готова приймати діток.

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      Заклад відкрили два місяці тому, проте він досі не узаконений через те, що черкаські чиновники не хочуть скасовувати плату за пайову участь. За законодавством, до 10% від вартості дому мають платити всі, хто будують на території міста. Тож поки офіційно житла немає, а дітей родині не віддають.

      "Ми плануємо тут жити з дітьми, але не знаємо, хто це буде. Нам служба говорить, що є троє хлопчиків, і ще двоє (братик і сестричка), але у нас не було зустрічі, ми не можемо це зробити, бо немає свого житла", – говорить батько-вихователь Владислав Футоймас.

      Спальня для дітей з черкаського дитбудинку
      Спальня для дітей з черкаського дитбудинку

      Такі ж проблеми є ще у чотирьох родин, які заселилися в будинки сімейного типу. Ці будинки мають стати домом для чотирьох десятків дітей, позбавлених батьківської опіки та сиріт.

      Наразі є нагальна потреба – влаштування у будинок сімейного типу семи дітей. Ті будинки сімейного типу і сім’ї – переповнені, і є справді проблема влаштування діток у сімейні форми виховання,
      – зазначив начальник служби у справах дітей ЧМР Світлана Шишлюк.

      Пайова участь для кожного будинку – це кількасот тисяч гривень, які родина немає. Вони зверталися у міськраду, але депутати відмовилися розглядати це питання, мовляв, треба розібратися.

      Винесено на розгляд сесії черкаської міської ради, були заперечення саме департаменту юридичного забезпечення, але ми вважаємо, що підстави для ухвалення цього рішення у черкаської міської ради є, враховуючи виключні повноваження щодо пільг і зборів до міського бюджету,
      – повідомив директор департаменту економіки і розвитку Ірина Удод.

      Зрештою, на сесії міської ради благодійникам дозволили не платити внески. Тепер родини повинні оформити документи. Якщо це вдасться зробити швидко, то вже за декілька тижнів діти переїдуть до нових будинків.

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Гроші Податки Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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