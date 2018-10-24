На Черкащине из-за местных депутатов сироты не могут заселиться в новое жилье

Дети из городских детских домов не могут жить с приемными родителями, несмотря на то, что все условия уже созданы: немецкие благотворители построили 4 дома семейного типа, родители-воспитатели прошли все обучения и проверки. Детей будущим воспитателям не отдают, потому что дома до сих пор не узаконены.

Имея двух маленьких детей, семья Футоймасов решила взять на воспитание еще восемь из приюта. Вместе с мужем Владиславом семья уже полностью готова принимать деток.

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Заведение открыли два месяца назад, однако оно до сих пор не узаконено, ведь черкасские чиновники не хотят отменять плату за долевое участие. По законодательству, до 10% от стоимости дома должны платить все, кто строят на территории города. Поэтому пока официально жилья нет, а детей в семье не отдают.

"Мы планируем здесь жить с детьми, но не знаем, кто это будет. Нам служба говорит, что есть трое мальчиков, и еще двое (братик и сестричка), но у нас не было встречи, мы не можем это сделать, потому что нет своего жилья", – говорит отец-воспитатель Владислав Футоймас.

Спальня для детей из Черкасского детдома

Такие же проблемы есть еще у четырех семей, которые заселились в дома семейного типа. Эти дома должны стать домом для четырех десятков детей, лишенных родительской опеки, и сирот.

Сейчас есть насущная потребность – устройство в дом семейного типа семи детей. Те дома семейного типа и семьи – переполнены, и есть действительно проблема устройства детей в семейные формы воспитания,

– отметила начальник службы по делам детей ЧГС Светлана Шишлюк.

Долевое участие для каждого дома – это несколько тысяч гривен, которых у семьи нет. Они обращались в горсовет, но депутаты отказались рассматривать этот вопрос, мол, надо разобраться.

Вынесено на рассмотрение сессии черкасского городского совета, были возражения именно департамента юридического обеспечения, но мы считаем, что основания для принятия этого решения у черкасского городского совета есть, учитывая исключительные полномочия относительно льгот и сборов в городской бюджет,

– сообщила директор департамента экономики и развития Ирина Удод.

Наконец, на сессии городского совета благотворителям разрешили не платить взносы. Теперь семьи должны оформить документы. Если это удастся сделать быстро, то уже через несколько недель дети переедут в новый дом.