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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Блоги Віталій Кулик
Віталій Кулик

Чому не покарані винні у розстрілах на Майдані, або Кому і що в ГПУ заважає "танцювати"?

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Чому ГПУ досі не покарала винних у розстрілах активістів на Євромайдані?
Чому ГПУ досі не покарала винних у розстрілах активістів на Євромайдані? / Фото з відкритих джерел

Наша спільнота, стрімери SPILNO.tv, за 4 роки дали понад десяток розгорнутих свідчень, передали до ГПУ терабайти відео стрімів з Майдану з 18 по 21 лютого 2014 року. У тому числі передано було відео трансляцій з отелю "Україна", надано свідчення про підозрілих людей ("третіх осіб"), які знаходилися в отелі і могли, гіпотетично, вести вогонь по протестуючих та берутівцях.

Але що цікаво. Кожен раз, після заміни слідчого, проведення якоїсь слідчої дії тощо, наші свідчення, кудись зникали і наших активістів в ГПУ просили знову дати покази. З нуля. І знову передати відео.

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Є відеореконструкція (майже посекундна) всіх подій на Майдані в дні розстрілів. В цій реконструкції левова частка наших стрімів. Ми записали спогади та свідчення. Все це є і у Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, яке очолює Сергій Горбатюк.

Ще в літку 2014 року наші активісти заявляли, що особи з числа тітушок, наближених тоді до КМДА (зокрема, угруповування "Нарнія") разом з комунальниками сприяли знищенню речових доказів у вигляді залишків барикад, видалення відео із приватних телефонів учасників подій, виявлення куль та гільз, спилення дерев тощо.

Ці ж тітушки брали участь у нападі на купол SPILNO.tv в серпні 2014 року та побитті наших журналістів. Було подано відповідні заяви до поліції, ГПУ та СБУ. Більш того, нами було встановлено особи тітушок, які нападали на купол. Але розслідування так і не було проведене.

Громадські розслідувачі зібрали сотні томів письмових і відео свідчень про обставини розстрілів. Як зазначають ЗМІ, частина цих матеріалів передавалося вже за керівництва профільним департаментом самого Горбатюка.

Сьогодні Горбатюк говорить про те, що "дякуючи титанічній роботі його департаменту направлено до суду обвинувальних актів стосовно 255 осіб. Повідомлено про підозру десь 440 особам". І ось кульмінація – "на сьогоднішній день винесений 51 обвинувальний вирок". Питання: а скільки, дякуючи неповороткості та відсутності політичної волі самого Горбатюка, втекло колишніх "берктувців", "СБУшників"; скільки людей з оточення Януковича? Хто конкретно з керівників з МВС, СБУ, АП сидить? Не стрілочників, не тих хто підвозив "розстрільні групи", а безпосередньо стріляв?

Сьогодні Горбатюк розповідає про те, що в нього то "не має повноважень", то "мало слідчих", то "керівництво ГПУ заважає", то "АП втручається у слідство", то ще щось.

Я пригадую, як в листопаді 2017 року ми ставили запитання керівництву прокуратури та слідчим: коли ми почуємо в судах звинувачувальні акти. Ми почули від самого Горбатюка що в нього досить доказів та можливостей довести справу до кінця. І що зараз?

За увесь період роботи департаменту Горбатюка КПД там відсутній. Взагалі.

Оскільки у свій час "єврооптимісти" та професійні борці з корупцією взяли політичне шефство над Горбатюком, вони не хочуть бачити очевидну беспорадність свого підшефного. Я їх розумію. Історія з Холодницьким, який на початку отримував від антикорупціонерів схвальні оцінки, тепер став "тромбом" на шляху переможної ходи НАБУ. Ще одну невдачу можуть не зрозуміти. Але чи варто прикривати неефективну роботу департаменту?

Я не впевнений в тому, що реформування Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, яке анансоване керівництвом прокуратури, призведе до покращення якості його роботи. Проте, гірше вже бути не може.

Джерело: site.ua

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Автор: Віталій Кулик
Теги: Новини політики Новини України Публікації НАБУ Євромайдан Сергій Горбатюк ГПУ
Джерело: 24 Канал
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