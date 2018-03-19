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Чому не варто звертати уваги на результати голосування за Путіна в Криму

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Як проголосував Крим на виборах президента в Росії
Як проголосував Крим на виборах президента в Росії / Політека

Читаю ранкові пости, що ніби кримчани все ж таки дали явку на виборах і проголосували як треба.

Я вас прошу! Ці вибори взагалі не має сенсу якось аналізувати. Цифри, факти, явка – до одного місця все це.

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Я знаю, як проводились вибори у Донецьку. Як обирались Клюєв, Левченко, Звягілтський. Стандартний результат – явка 60-70%. "За" – 60-70% голосів. Так, це були учні, а що вже казати про вчителя фальшувань.

Ось відео: 2012 рік, Донецьк, 44 округ (Левченка), де члени комісії ось так просто записують необхідні результати у фінальний протокол.

Так і у Кремлі вже давно заповнили бюлетень, як проголосував Крим, ось і вся історія.

Тож не вірте в ці цифри. Крим є і буде Українським, як і Донбас!

Автор: Єгор Фірсов

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Вибори в Росії 2018 Володимир Путін Новини Росії Публікації Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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