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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Чому нудить після вживання вітамінів і як з цим боротись

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Чому нудить після вживання вітамінів
Чому нудить після вживання вітамінів / dentalpress.com.br

Деякі люди можуть відчувати нудоту після вживання вітамінних комплексів. Це може статися через різні причини.

Перш за все, це може бути через вживання занадто великої кількості жиророзчинних вітамінів, пише "Країна здоров'я".

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Через надлишок жиророзчинних вітамінів A, D, E і K відчуття нудоти може не проходити кілька годин. Якщо ж у людини розвивається хронічна нудота, то потрібно звернутися до лікаря.

Нудити може через надлишок вітамінів, що викликають роздратування, – вітамінів С, Е і заліза. Щодня необхідно вживати 75 мг вітаміну С,18 мг – заліза та 15 мг – вітаміну Е.

Не варто вживати вітаміни на порожній шлунок, незалежно від їх різновиду. У таких випадках подразнення навіть підсилюється. Тому рекомендується вживати вітаміни разом з їжею.

Нудоту може спричинити оболонка вітамінів. Деякі капсули викликають роздратування у шлунку. Тому найкраще обирати вітаміни для розсмоктування або жування.

До слова, вітамін D (кальцифероли) важливий для життєдіяльності організму. Він виконує безліч функцій, бувши одночасно і вітаміном, і гормоном.

Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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