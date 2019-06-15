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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Чому партія "Голос" може втратити підтримку: думка експерта

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      Шанси Вакарчука залежать від його здібностей як спікера
      Шанси Вакарчука залежать від його здібностей як спікера / gettyimages.com

      Залучення партією "Голос" і Вакарчуком до списку відомих публічних людей – сильний крок. Але питання, як партія доноситиме до виборця свої месиджі.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      "Голос" проводитиме всеукраїнський тур, концерти? Шанси "Голосу" залежать від властивостей Вакарчука як спікера. А в нього складна подача інформації. Багато в чому ідеалістична і утопічна. Більше половини виборців її не зовсім розуміють. Це може їх відвернути,
      – зауважує Вігірінський.

      Хто увійшов до списку партії "Голос":

      1. Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи";

      2. Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України (2015-2016 роки), опікується бізнес-освітою;

      3. Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine;

      4. Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні;

      5. Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції";

      6. Олег Макаров – юрист, антикорупціонер;

      7. Ярослав Юрчишин – громадський активіст, антикорупціонер, екс-керівник Transparency International України;

      6. Сергій Рахманін – журналіст, заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня"

      9. Соломія Бобровська – співзасновниця "Євромайдан SOS" та "Допомога ДПСУ", активістка руху "Чесно";

      10. Ольга Стефанишин – колишня заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції;

      Список "Голос"

      За його словами, потрібна конкретика – тарифи, питання війни і миру. На думку Вігірінського, Голос може отримати 7-8 % голосів виборців.

      Читайте також: "Голос" Вакарчука відкликав двох кандидатів у депутати: прізвища і причина

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      парламентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Партія Голос Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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