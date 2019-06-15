Чому партія "Голос" може втратити підтримку: думка експерта

Залучення партією "Голос" і Вакарчуком до списку відомих публічних людей – сильний крок. Але питання, як партія доноситиме до виборця свої месиджі.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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"Голос" проводитиме всеукраїнський тур, концерти? Шанси "Голосу" залежать від властивостей Вакарчука як спікера. А в нього складна подача інформації. Багато в чому ідеалістична і утопічна. Більше половини виборців її не зовсім розуміють. Це може їх відвернути,

– зауважує Вігірінський.

Хто увійшов до списку партії "Голос":

1. Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи";

2. Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України (2015-2016 роки), опікується бізнес-освітою;

3. Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine;

4. Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні;

5. Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції";

6. Олег Макаров – юрист, антикорупціонер;

7. Ярослав Юрчишин – громадський активіст, антикорупціонер, екс-керівник Transparency International України;

6. Сергій Рахманін – журналіст, заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня"

9. Соломія Бобровська – співзасновниця "Євромайдан SOS" та "Допомога ДПСУ", активістка руху "Чесно";

10. Ольга Стефанишин – колишня заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції;

Список "Голос"

За його словами, потрібна конкретика – тарифи, питання війни і миру. На думку Вігірінського, Голос може отримати 7-8 % голосів виборців.

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Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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