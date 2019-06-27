Чому Росії невигідне повернення в ПАРЄ: пояснення політолога

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, за яким Росія повертається до складу організації. Що про це відомо, чи є в цьому небезпека та як Україні використати це на свою користь – це у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів політичний оглядач Іван Яковина.

– ПАРЄ не є органом, який щось вирішує. Це організація була створена для того, щоб бути майданчиком для розповсюдження європейських цінностей. Тобто це місце, де люди розмовляють і переконують різних "дикарів", що вони мають цивілізуватися та стати нормальними депутатами, яких обрали до ПАРЄ.

Чому Росію повернули в ПАРЄ?

– Росія була так би мовити "хлопчиком для биття", її постійно сварили. Тобто збиралися всі країни і обговорювали РФ, як там все погано. Росія натомість завжди відповідала агресією. Тобто там її постійно "дубасили" за певні слуги.

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– Вигнання Росії з цієї організації було таким: нарешті нас припинили сварити, на нас не показують пальцями, з нас не сміються. З іншого боку, ті, хто лишився без Росії, залишися без справ, адже всі решта там люблять демократію та права людей. Тобто немає "хлопчика для биття", немає кого виховувати, єдиного хулігана вигнали, тому Росію вирішили згодом повернути.

Немає нічого небезпечного в тому, що Росію повернули

– Я не бачу в цьому нічого небезпечного. Люди зараз активно це критикують, бо просто не розуміють, що таке ПАРЄ, що участь там не є привілеєм, це не щось хороше. Якщо Росію беруть туди, то це щоб штовхати, а не щоб вихваляти. Зараз на Росію впаде потік критики.

– Росіянам плювати на те, що говорить Путін. В президента РФ рейтинг високий лише через те, що там зараз зробили дивний підрахунок рейтингу. Адже зовсім нещодавно Путін мав лише 30% довіри, а насправді цей рейтинг перебільшений. Путін не зможе закріпити свої позиції через рішення ПАРЄ.



Володимир Путін

Але згодом може з’явитися небезпека від повернення Росії в ПАРЄ. Якісь правління в Європі, прихильники популізму та націоналізму, можуть це рішення ПАРЄ розуміти так: більшість депутатів західноєвропейських країн проголосувало за те, щоб нормалізувати стосунки з Росією. Тому вони теж можуть прийняти таке рішення і відмовимося від санкцій.

– Тобто це рішення ПАРЄ може стати поганим прецедентом для майбутнього. Адже національні правління теоретично можуть виступити за зняття санкцій з Росії і це буде проблемою. Виходить, що поки небезпеки немає, але вона може з’явитися.

Чому Росія хотіла повернутися?

– Для них було важливо або вийти, або повернутися. Тому що повернення в Кремлі сприймається саме так, як створення прецеденту для подальшого зняття санкцій національними правліннями.

– Особливо потрібно брати до уваги країни, які налаштовані популістично, як Італія наприклад. Адже якщо хоч одна країна з Євросоюзу відмовиться від санкцій проти Росії, всі решта теж це зроблять. А Росії це і потрібно.

Україна може використати повернення Росії в ПАРЄ на свою користь

– Що має робити українська дипломатія? Для української дипломатії зараз дуже важливо зробити так, аби європейці розуміли, що рішення ПАРЄ не є прецедентом для зняття санкцій з Росії, що це є не заохоченням Росії, а покаранням.

Дізнайтеся, чи можуть Росію повторно виключити з ПАРЄ

– Українські депутати можуть взяти документи зі списком претензій: наприклад, про масові репресії проти кримських татар чи страшні ситуації на Донбасі. Вони можуть змусити Росію про це говорити. В цей момент можна Росію поставити на місце. Тобто використати ПАРЄ як майданчик, щоб показати всім, що Росія робить. До речі, під час тиску України на РФ, всі ті, хто виступав за повернення Росії, будуть з задоволенням допомагати нам.

– Зараз з нової Ради потрібно буде набрати спеціалістів, які будуть активно тиснути на Росію всередині ПАРЄ. І якщо це буде робитися часто і ефективно, РФ сама звідти втече.