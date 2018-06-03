Чому шкідливо заряджати смартфон вночі: експерти назвали причину

Багато користувачів підзаряджають свої мобільні пристрої вночі. Це дуже зручно, адже поки ви спите, заряд акумулятору досягає 100% і ви можете користуватися ґаджетом цілий день. Проте експерти повідомили, що тривале підключення батареї до джерела електроенергії, може їй зашкодити.

Про це йдеться на сайті "Телеграф"

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Фахівці зазначають, що кожного разу коли ви заряджаєте батарею до 100% її термін служби зменшується. Причиною цього є те, що коли заряд падає на 1%, модуль для зарядки вмикається знову. Це призводить до того, що цикл запасу заряду зменшується на 1 позначку. Також під час повної зарядки знижується потужність елемента живлення.

Аби уникнути неприємних наслідків "нічної зарядки", експерти радять відключати пристрій від джерела живлення, коли батарея зарядиться на 80%, а не на 100%. Варто пам’ятати, що повна розрядка і така ж повна зарядка призводить до швидшого зносу акумулятора.

Тому вибір залишається за вами – або зручно заряджати ґаджет (поставивши його на ніч і забувши), або ж продовження терміну служби улюбленого девайсу.

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