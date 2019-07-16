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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чому "Слуга народу" набере менше голосів, ніж очікується, – пояснення соціолога

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      Парлментськи вибори 2019: яка з партій набере найбільше голосів
      Парлментськи вибори 2019: яка з партій набере найбільше голосів / 24 канал

      Цілком ймовірно, що "Слуга народу" набере менше голосів, аніж прогнозують соціологічні служби. По-перше, їх прихильники, здебільшого, молодь, яка роз’їдеться, по-друге – спрацює фактор абсолютної перемоги.

      Таку думку 24 каналу висловила директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      На думку соціолога, якщо на президентських виборах люди, які хотіли, щоб їхня партія перемогла, йшли й активно змінювали місце голосування, то наразі цього не спостерігається.

      Останні рейтинги: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Напередодні президентських виборів побутувала думка, що виборці "Слуги народу" молоді й безтурботні, тому не забажають "заморочуватись" і витрачати час на зміну місця голосування. Натомість, вони з ентузіазмом відкріплялись: ми всі пам’ятаємо черги до Держреєстру виборців.

      Зараз молодь може подивитись на рейтинги і вирішити – обрана партія перемагає з таким великим відривом, навіщо мені їхати і міняти місце голосування. Не буду цього робити: вони й без мене чималою кількістю заходять в Раду. Тому ми й не бачимо ажіотажу із бажаючих змінити місце голосування,
      – додає Ірина Бекешкіна.

      Прогноз: Хто може стати партнером "Слуги народу" в коаліції

      Загалом, на явку впливатиме здебільшого фактор відпусток. Адже люди з ентузіазмом ставляться до політичних сил, котрих бажають підтримати. Є реальна конкуренція. 

      На думку соціолога, на цих виборах явка буде в межах 50-60%.

      Коли відбудуться дочасні вибори до парламенту? Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Дочасні вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

      дочасні вибори, пдочісні парламентськиі вибори, останнірейтинги
      Які партії проходять до Верховної Ради

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      55909
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Публікації Слуга народу Статті
      Джерело: 24 канал
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