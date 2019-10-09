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      Чому у Києві кладуть асфальт у негоду: пояснення Кличка

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      Кличко пояснив, який асфальт можна класти у негоду
      Кличко пояснив, який асфальт можна класти у негоду / Влад Содель

      Класти асфальт у дощ, сніг або за низької температури – неправильно. Проте існує певний тип асфальту, який можна класти за різних умов.

      Як розповів мер Києва Віталій Кличко у ефірі "Радіо НВ", такий спеціальний асфальт називають гусасфальтом. Його здебільшого застосовують за так званого "ямкового ремонту", коли пошкоджену дорогу латають маленькими шматочками.

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      Дійсно заборонено класти дороги, коли йде дощ чи сніг, або низька температура. Але тим не менше, є деякі технології, які використовують. Більше того, хочу зауважити для тих людей, хто каже, що сніг зійшов і разом із ним асфальт, кожен підрядник несе за це відповідальність. Вони на таке дають гарантію 5 років. І упродовж цього періоду вони виправляють всі недоліки за свій кошт, а не за бюджетні гроші,
      – підкреслив столичний міський голова.

      Що таке гусасфальт? Його ще називають литим асфальтобетоном. Це штучний будівельний матеріал на основі піску, щебню, мінеральних порошків і полімер-бітумної в'язкої речовини (тугоплавкий бітум). Такий тип асфальту є ефективним на ділянках дороги з високим навантаженням і великою інтенсивністю руху. Також він відзначається високою щільністю, водонепроникністю та морозостійкістю.

      До слова, у лютому під Києвом у мокру погоду відремонтували дорогу Мала Олександрівка – Чубинське, проте за дві місяці на ній вже з’явилися вибоїни.

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      9 жовтня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Віталій Кличко Дороги
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