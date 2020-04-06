Чому у парках можна гуляти з собаками, а з дитиною – ні: пояснення Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у парках зазвичай відбувається найбільше контактів, тому з дитиною там гуляти не варто. Адже вона може заразитися коронавірусом. Він додав, що уряд не давав жодних вказівок, що собак українці можуть вигулювати саме в парках. Але вигулювати їх необхідно, бо такою є природа.

Під час ефіру програми "Свобода слова" мер Львова Андрій Садовий поцікавився, чому після посилення карантину можна вийти на прогулянку з собакою в парк, натомість із дитиною гуляти там не можна?

До теми Карантин в Україні посилили: що нового

Може я чогось не розумію, чому з дитиною не можна піти в парк, якщо на вулиці з нею можна погуляти. Що, на вулиці – менш безпечно, а в парку хтось буде нападати? Все ж має бути здоровий глузд?

– поцікавився львівський мер.

На це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у вимогах уряду не прописано, що собакам можна гуляти в парку, а з дітьми – ні.

"Є певні обмеження, і ми дозволили вигул собак, що не відбулися абсурдні ситуації. І ми розуміємо природу, що собаку треба вигулювати", – зауважив він.

За його словами, жодної вказівки, що з собаками слід гуляти в парках, немає.

Парки є забороненими для прогулянок, оскільки це місця масового скупчення людей, і ми відслідковували, що там відбувається більшість контактів,

переконує Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що з дитиною гуляти можна, але тільки не в парку.

​Радимо ознайомитися Карантин у Києві: мерія столиці оприлюднила перелік місць, де не можна з’являтися без маски

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, 38 людей померли . Щоправда, 28 пацієнтам вдалося одужати.

На жаль, . Щоправда, 28 пацієнтам вдалося одужати. 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Нові обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу