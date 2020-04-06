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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чому у парках можна гуляти з собаками, а з дитиною – ні: пояснення Ляшка

      - Читать новость на русском
      Віктор Ляшко / "Подробности"

      Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у парках зазвичай відбувається найбільше контактів, тому з дитиною там гуляти не варто. Адже вона може заразитися коронавірусом. Він додав, що уряд не давав жодних вказівок, що собак українці можуть вигулювати саме в парках. Але вигулювати їх необхідно, бо такою є природа.

      Під час ефіру програми "Свобода слова" мер Львова Андрій Садовий поцікавився, чому після посилення карантину можна вийти на прогулянку з собакою в парк, натомість із дитиною гуляти там не можна?

      До теми Карантин в Україні посилили: що нового

      Може я чогось не розумію, чому з дитиною не можна піти в парк, якщо на вулиці з нею можна погуляти. Що, на вулиці – менш безпечно, а в парку хтось буде нападати? Все ж має бути здоровий глузд? 
      – поцікавився львівський мер.

      На це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у вимогах уряду не прописано, що собакам можна гуляти в парку, а з дітьми – ні.

      "Є певні обмеження, і ми дозволили вигул собак, що не відбулися абсурдні ситуації. І ми розуміємо природу, що собаку треба вигулювати", – зауважив він. 

      За його словами, жодної вказівки, що з собаками слід гуляти в парках, немає.

      Парки є забороненими для прогулянок, оскільки це місця масового скупчення людей, і ми відслідковували, що там відбувається більшість контактів, 
      переконує Ляшко. 

      Головний санітарний лікар додав, що з дитиною гуляти можна, але тільки не в парку.

      Радимо ознайомитися Карантин у Києві: мерія столиці оприлюднила перелік місць, де не можна з’являтися без маски

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Згідно з даними МОЗ, станом ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, 38 людей померли. Щоправда, 28 пацієнтам вдалося одужати. 
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Нові карантинні обмеження
      Нові обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Світ тварин Діти Діти і неповнолітні Коронавірус COVID-19 Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Андрій Садовий Віктор Ляшко
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