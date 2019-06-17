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      Чому українцям дешевше літати за кордон, аніж по Україні

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      Після отримання безвізового режиму українці почали частіше літати до Європи. У 2018 році за темпами пасажиропотоку Україна стала рекордсменом. А от з авіаподорожами всередині країні – проблематично.

      Внутрішні авіаперельоти українці не використовують, можливо, лякають ціни або просто не звикли літати країною. Чи ж взагалі не знають про таку можливість.

      Наприклад, в аеропорту Львова є лише один маршрут Україною – до Києва. І хоч рейси заповнюються, поки що вони збиткові.

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      Хотілось би, мати трохи приросту, але сьогодні ми маємо тільки компанію МАУ і "Мотор Січ". Вони залишаються на тому ж рівні, що й у минулому році. Перевезення по внутрішніх дорогах не є прибутковим для авіакомпаній,
      – наголосила генеральна директорка аеропорту Львів Тетяна Романовська.

      У Львові планують запустити рейс Київ – Львів від SkyUp. Компанія вже анонсувала продаж квитків – літати почнуть із жовтня.

      "Чим більше українських авіакомпаній, тим краще для авіасполучення. Тому боремося за компанію SkyUp, боремося за МАУ, боремося за "Мотор Січ", щоб вони розвивалися", – запевнив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

      Поки що у SkyUp працюють за двома напрямками: Київ – Одеса і Харків – Одеса. Ціна квитка – від 500 гривень.

      Які є українські авіаперевізники

      SkyUp – авіакомпанія, яка позиціонує себе як перший український лоукостер. Авіакомпанія  була зареєстрована у червні 2017 року Києві. Компанія не є державною, головним акціонером SkyUp є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP! У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в Європу.

      skyup
      Перший український лоукостер

      "Мотор Січ" – запорізька авіакомпанія. Основним майданчиком компанії є Міжнародний аеропорт "Запоріжжя". Сертифікат їм видали 22 січня 2009 року. На сьогоднішній день Авіакомпанія оперує флотом з 9 літаків, здійснюючи регулярні пасажирські міжнародні та внутрішні рейси, пасажирські і вантажні чартерні рейси, а також спеціальні рейси, що забезпечують діяльність головного підприємства.

      мотор січ квитки на літак
      База "Мотор Січ" знаходиться у Запоріжжі

      МАУ – приватна українська авіакомпанія. Заснували її, як державну у 1992 році та повністю приватизували в 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід, СНД та Азія. Після того, як в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, низка країн відмовилась від експлуатації повітряного судна.

      май літаки квитки на поїзд
      МАУ заснували у 1992 році

      "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) наразі не мають у парку повітряних суден Boeing 737 Max 8. Але у 2019 році МАУ планує отримати другий Embraer 195 і, як мінімум, три літаки Boeing 737 MAX 8.

      В чому проблема

      SkyUp обіцяють розширювати внутрішні маршрути. Хоча дешевше відкрити рейс із Києва до Словаччини, ніж до Одеси, запвеняють у компанії.

      При виконанні рейсу Київ – Одеса ми сплачуємо ПДВ, а Київ – Попрад – нуль. Наприклад, ми заправляємо паливо. Наприклад, ПДВ на паливо на міжнародному рейсі – нуль, ана внутрішньому українському рейсі – 20%,
      – розповів генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький.

      Податок на внутрішніх рейсах не єдине, що гальмує розвиток внутрішнього авіасполучення. Більшість летовищ мають технічні обмеження.

      Є якісь базові аеропорти: Львів, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків та Івано-Франківськ – вони мають якусь розумну інфраструктуру, а все інше вимагає величезних інвестицій Запоріжжя, Київ, Одеса, Львів, а віднедавна ще й Ужгород 
      маршрути авіакомпанії Мотор Січ, заявив       представник авіакомпанії "Мотор Січ" Олександр Бурмістров.

      "Ми доклали максимум зусиль, щоб запустити аеропорт Ужгород. Нарешті знайшли спільну мову з компанією "Мотор Січ" на взаємовигідних умовах і ця компанія забезпечує регулярне авіасполучення з Ужгородом", – додав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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      Компанія МАУ зі столиці здійснює польоти до Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Херсона, Запоріжжя та Івано-Франківська. Щоправда, квитки у Міжнародних авіаліній не дешеві. Загалом, за даними Центру транспортних стратегій торік внутрішніми перельотами скористалися 2 мільйони 200 тисяч українців і ця цифра зростає.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України авіація Новини Львова Новини Києва МАУ SkyUp Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 канал
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