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      Нідерландська компанія вимагає від України 695 мільйонів доларів у справі "Аеросвіту"

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      "Аеросвіт" припинив свою діяльність
      "Аеросвіт" припинив свою діяльність / wikipedia.org

      Нідерландська компанія Gilward Investments B. V., яка була найбільшим акціонером "Аеросвіту", вдруге спробує стягнути з України 695 мільйонів доларів. Незабаром у суді мають поновити позов 2015 року.

      У тому позові до Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС) йшлося про те, що Україна начебто порушила низку зобов'язань за двостороннім інвестиційним договором із Нідерландами від 14 липня 1994 року, передає "Інтерфакс-Україна". 

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      "Аеросвіт" існував в Україні з 1994 по 2013 роки. З 2012-ого компанія розпочала процес банкрутства. Вона мала заборгованість перед кредиторами в розмірі 4,27 мільярда гривень, а згідно із даними балансу на 30 вересня 2012 року її активи станоивли 1,467 мільярда гривень. У 2013 році припинила свою діяльність і вже рейси не виконує.

      У липні 2015 року Gilward Investments B. V. подала інвестиційний спір проти України. Слухання мали відбутись у лютому 2019-ого, але позивач не вніс додаткову передоплату. Відтак у справі оголосили "технічний дефолт" і судовий розгляд призупинили.

      3 червня 2019 року нідерландська компанія внесла платіж, відтак справу незабаром поновлять. 

      Що відомо про "Аеросвіт"? Компанія виконувала рейси внутрішні та міжнародні рейси самостійно або спільно з партнерамиза більш ніж 107 напрямами, зокрема до В'єтнаму, Китаю, Індії, Таїланду, Шрі-Ланки, Канади та США. "Аеросвіт" став першою авіакомпанією в Європі, яка здійснила переліт в аеропорт Суварнабхумі у Бангкоці.

      Одним з акціонерів компанії був "ПриватБанк" олігарха Ігоря Коломойського.

      У рік перед заявою про банкрутство у пресі регулярно спливали повідомлення про затримки та переноси рейсів компанії, що дуже вплинуло на її репутацію. 

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      Теги: Новини України авіація Нідерланди Банкрутство "Аеросвіт"
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