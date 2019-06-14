Нідерландська компанія вимагає від України 695 мільйонів доларів у справі "Аеросвіту"

Нідерландська компанія Gilward Investments B. V., яка була найбільшим акціонером "Аеросвіту", вдруге спробує стягнути з України 695 мільйонів доларів. Незабаром у суді мають поновити позов 2015 року.

У тому позові до Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС) йшлося про те, що Україна начебто порушила низку зобов'язань за двостороннім інвестиційним договором із Нідерландами від 14 липня 1994 року, передає "Інтерфакс-Україна".

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