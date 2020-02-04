20:14
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Чому українцям надходять дві платіжки за газ: доступне пояснення від Гончарука

      1537 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / 24 канал

      У січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування. В уряді, зі свого боку, запевняють, що це не вплине на сукупну вартість платежу.

      Як у телеграмі пояснив український прем’єр Олексій Гончарук, плата за транспортування газу існувала завжди, але раніше вона входила до загального тарифу. А відокремили її, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це – європейські правила ринку та боротьба з монополіями.

      До теми! Зменшення сум у платіжках: Зеленський провів нараду з представниками влади – подробиці

      Попри розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно є меншою, аніж торік в одній платіжці,
      – запевнив очільник уряду.

      Як доказ він навів дані, що в грудні 2019 року вартість платіжок перерахували в 21 області України та знизили її до 30%. За словами прем’єра, стало це можливим завдяки механізму, який уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку.

      Водночас Гончарук наголосив, що оплата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальною. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2,8 гривні. Крім того, в уряді планують звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

      Також у лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року. Але українцям не потрібно додатково звертатися за цим.Ще одна ініціатива уряду – запропонувати одночасне надходження цих двох платіжок, аби українцям було зручніше сплачувати за спожиті послуги.

      Важливо! Дві платіжки за газ не вплинуть на його ціну

      Що ще говорять в уряді про дві платіжки за газ

      За словами міністра економіки Олексія Оржеля, платити за газ потрібно навіть тоді, коли його не споживаєш. А робиться це для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Міністр наголосив, що "потрібно постійно витрачати гроші, щоб підтримувати все в робочому стані", а отже й українці повинні постійно за це сплачувати.

      Він додав, що такі витрати, які в народі називають "абонплата", можна назвати "умовно постійними", тобто, такими, які треба вкладати завжди. І це враховують під час формування тарифу.

      Регульований тариф сплатили (за транспортування – 24 канал), а знайшли газ дешевше – відповідно в українців може бути нижчою ціна на газ. Тому з'явилася друга платіжка. У нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу та з чого він складається,
      – додав Оржель.

      В Україні масово закривають школи на карантин: список областей та шкіл
      сьогодні
      7042
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Тарифи на газ Тарифи Газ Комунальні послуги Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)
      Олексій Печій 193
      сьогодні , 18:40 Борги за тепло: чи ризикують українці залишитися без опалення
      Інна Жолобович 299
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      4246
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1450
      сьогодні , 17:21 Чи зможуть люди з судимістю володіти зброєю після її легалізації, – думка юриста
      Ірина Поліщук 747
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук