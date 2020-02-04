Чому українцям надходять дві платіжки за газ: доступне пояснення від Гончарука

У січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування. В уряді, зі свого боку, запевняють, що це не вплине на сукупну вартість платежу.

Як у телеграмі пояснив український прем’єр Олексій Гончарук, плата за транспортування газу існувала завжди, але раніше вона входила до загального тарифу. А відокремили її, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це – європейські правила ринку та боротьба з монополіями.

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Попри розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно є меншою, аніж торік в одній платіжці,

– запевнив очільник уряду.

Як доказ він навів дані, що в грудні 2019 року вартість платіжок перерахували в 21 області України та знизили її до 30%. За словами прем’єра, стало це можливим завдяки механізму, який уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку.

Водночас Гончарук наголосив, що оплата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальною. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2,8 гривні. Крім того, в уряді планують звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

Також у лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року. Але українцям не потрібно додатково звертатися за цим.Ще одна ініціатива уряду – запропонувати одночасне надходження цих двох платіжок, аби українцям було зручніше сплачувати за спожиті послуги.

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Що ще говорять в уряді про дві платіжки за газ

За словами міністра економіки Олексія Оржеля, платити за газ потрібно навіть тоді, коли його не споживаєш. А робиться це для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Міністр наголосив, що "потрібно постійно витрачати гроші, щоб підтримувати все в робочому стані", а отже й українці повинні постійно за це сплачувати.

Він додав, що такі витрати, які в народі називають "абонплата", можна назвати "умовно постійними", тобто, такими, які треба вкладати завжди. І це враховують під час формування тарифу.

Регульований тариф сплатили (за транспортування – 24 канал), а знайшли газ дешевше – відповідно в українців може бути нижчою ціна на газ. Тому з'явилася друга платіжка. У нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу та з чого він складається,

– додав Оржель.