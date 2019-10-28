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      Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення

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      Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський
      Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський / LIGA.net

      Групи Коломойського і контрабандиста Павлюка у фракції "Слуга народу" вигадали казку про застосування проти вас законопрєкту президента про незаконне збагачення (№1031).

      Нагадаю, що президент пропонує:
      1) повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення (статки від $250000);
      2) запровадити можливість цивільної конфіскації корупційних статків (від $40000).

      Тим часом: Разумков сказав, чи піде Арахамія з посади голови фракції "Слуга народу" після скандалу

      Казка полягає в тому, що законопроєктом №1031 у депутатів можна буде забрати майно, яке вони вже мають, але пояснити не можуть. Навіть якщо ці депутати раніше ніколи не були на державній службі.

      Розглянемо, чому це брехня, на прикладі 18-ти об'єктів нерухомості, якими володіє опонент №1031 Олександр Дубінський (п'ять квартир в Києві, будинок, шість земельних ділянок під столицею http://bit.ly/2Pn8oLm) і його дружина (ще сім квартир в Києві http://bit.ly/3642LYi).

      У разі прийняття законопроєкту №1031 забрати будь-що з цього можливості НЕ З'ЯВИТЬСЯ, оскільки:

      1) незаконне збагачення навіть в теорії не може поширюватися на майно, набуте ДО ВСТУПУ відновленої статті в силу. Це основи основ кримінального права. Коли хтось стверджує вам протилежне, то вважає вас ідіотом.

      2) запропонована президентом цивільна конфіскація має зворотну дію в часі (на три роки). Але і вона не загрожує статкам Дубінських з тої простої причини, що під час їх отримання ні він, ні його дружина не були чиновниками.

      Так само не має через що переживати 74 річній бабусі Ольги Савченко (депутат СН, яка теж блокує №1031), на яку минулого року зареєстрували дві квартири в столичному ЖК "Рів'єра" http://bit.ly/31SqjMk. Квартири в бабусі не відберуть, бо в момент їх набуття ні бабуся, ні Савченко не були чиновниками.

      "Дубінські", "Савченки" і ко, бояться не за наявні статки (навіть якщо не можуть пояснити їх походження), а за ті, які вони збираються незаконно отримати в статусі депутатів.

      Депутатами, які не збираються незаконно збагачуватися, законопроєкт президента №1031 жодним чином не загрожує. Так само, як він не загрожує і їхньому майну: ні вже наявному, ні набутому в майбутньому.

      Тільки корупціонери проти відновлення покарання за незаконне збагачення.

      Цікаво: Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Публікації Корупція Олександр Дубінський
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